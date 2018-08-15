"Голі та голодні": стало відомо про нові знущання з дітей в Україні

У Харкові однорічний хлопчик і дворічна дівчинка жили з недбайливими батьками в покинутій лазні в повній антисанітарії.

Про це передає місцеве видання Vgorode, посилаючись на користувача під ніком "jenya_zub_" в Instagram. "До нас звернулася дівчинка та повідомила, що в покинутій лазні живуть маленькі діти з алкашами і наркоманами, діти голі й голодні. Їдемо дивитися", - написав харків'янин.

У приміщенні, де жили діти, було накурено та не прибрано, вони спали на брудних матрацах. Коли блогер викликав поліцію, горе батько не зміг відповісти на запитання про дату народження дитини, але заявив, що раніше в його співмешканки забрали трьох дітей.

У прес-службі патрульної поліції пізніше уточнили, що інцидент стався на вулиці Тархова. На місце були викликані також співробітники ювенальної превенції, Служба у справах дітей та соціальна служба.

Дітей госпіталізували у лікарню, а на 27-річну матір патрульні склали протокол за ч.1 ст. 184 КУпАП ("невиконання батьками обов'язків виховання дітей"). Долю малюків вирішуватимуть соцслужби.

Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині розгорівся скандал із сім'єю, яка морила голодом 4-річного сина, довівши його вагу до 7 кг при нормі в 16 кг. Пізніше OBOZREVATEL з'ясував, що батьком дитини є місцевий депутат.