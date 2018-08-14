"Годують фекаліями": у мережі висміяли байки "ДНР" про Європу

У мережі висміяли нові вигадки терористів "ДНР" щодо партнерів у Європі.

Зокрема, сміх викликало твердження про те, що в ЄС нібито готові визнати фейкову республіку. Цю новину розтиражували сайти терористів.

"Цікаво, навіщо вони продовжують складати такі новини? Для кого? Хто повірить?" - відреагував український журналіст Денис Казанський.

"Самі брешуть, самі вірять", "Годують фекальними масами", - відповідають користувачі на поставлене запитання.

Цікаво, навіщо вони продовжують складати такі новини? Для кого? Хто повірить в цю хуйню? pic.twitter.com/buZUyI2T19 - Денис Казанський (@den_kazansky) 13 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" місцеві жителі розчарувалися у терористах і чекають звільнення.