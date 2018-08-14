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"Годують фекаліями": у мережі висміяли байки "ДНР" про Європу

3.1тЧитати новину російською

У мережі висміяли нові вигадки терористів "ДНР" щодо партнерів у Європі.

Зокрема, сміх викликало твердження про те, що в ЄС нібито готові визнати фейкову республіку. Цю новину розтиражували сайти терористів.

"Цікаво, навіщо вони продовжують складати такі новини? Для кого? Хто повірить?" - відреагував український журналіст Денис Казанський.

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"Самі брешуть, самі вірять", "Годують фекальними масами", - відповідають користувачі на поставлене запитання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" місцеві жителі розчарувалися у терористах і чекають звільнення.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької області
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
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