|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Глушить сигнали GPS: розкрилася підступна стратегія Росії у Криму

1.9тЧитати матеріал російською

Росія використовує обладнання електронної війни для дезорієнтації системи супутникової навігації GPS в окупованому Криму.

Про це йдеться у звіті американської неурядової організації C4ADS, передає "Голос Америки".

На думку аналітиків, серед цілей, які Росія переслідує, здійснюючи втручання в роботу GNSS, є захист стратегічних об'єктів, зокрема на узбережжі Криму.

"Спотворення сигналу може призвести до того, що система неправильно визначить місце розташування об'єкта, або корабель, а літак не зможе правильно визначити своє місце перебування", — йдеться у дослідженні.

Глушить сигнали GPS: розкрилася підступна стратегія Росії у Криму

C4ADS, twitter

Дослідники виявили 9883 випадків російського втручання в роботу GNSS в 10 місцях, які вплинули на роботу навігаційних систем 1311 цивільних кораблів.

Новини
"Ця зараза вразила Крим!" Журналіст назвав смертельну небезпеку на півострові

"Використовуючи дані наукового сенсора Міжнародної космічної станції, ми можемо ідентифікувати діяльність, яка являє значну загрозу для GPS-систем цивільних авіаліній у регіоні", — йдеться у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня відразу два військові літаки Сполучених Штатів Америки здійснювали патрулювання уздовж узбережжя анексованого Криму.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
11
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Какие то проблемы у пиндосов?! А кто еще может быть виновата, супердержава, которая им яйца прищемила))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Иванов Петр
Иванов Петр
"26 марта сразу два военных самолета Соединенных Штатов Америки осуществляли патрулирование вдоль побережья Крыма." И каким "боком" здесь " GPS-систем гражданских авиалиний в регионе"? Нех. летать над Русской территорией.🏹
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки