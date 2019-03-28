Глушить сигнали GPS: розкрилася підступна стратегія Росії у Криму

Росія використовує обладнання електронної війни для дезорієнтації системи супутникової навігації GPS в окупованому Криму.

Про це йдеться у звіті американської неурядової організації C4ADS, передає "Голос Америки".

На думку аналітиків, серед цілей, які Росія переслідує, здійснюючи втручання в роботу GNSS, є захист стратегічних об'єктів, зокрема на узбережжі Криму.

"Спотворення сигналу може призвести до того, що система неправильно визначить місце розташування об'єкта, або корабель, а літак не зможе правильно визначити своє місце перебування", — йдеться у дослідженні.

C4ADS, twitter

Дослідники виявили 9883 випадків російського втручання в роботу GNSS в 10 місцях, які вплинули на роботу навігаційних систем 1311 цивільних кораблів.

"Використовуючи дані наукового сенсора Міжнародної космічної станції, ми можемо ідентифікувати діяльність, яка являє значну загрозу для GPS-систем цивільних авіаліній у регіоні", — йдеться у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня відразу два військові літаки Сполучених Штатів Америки здійснювали патрулювання уздовж узбережжя анексованого Криму.

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