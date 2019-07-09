"Глід" уже не бере": у "ЛНР" отруїлися новою чудо-настоянкою

У фейковійй "ЛНР" двоє місцевих жителів отруїлися настоянкою чемериці. Даний факт викликав глузування у мережі.

Зокрема, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook з іронією зазначив, що "Глід" посібників терористів уже не бере.

Відзначається, що двоє постраждалих (чоловік і жінка) у м. Первомайськ (Луганщина) потрапили у реанімацію.

Пекельна настоянка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці 2016 року в російському Іркутську загинули 74 людини через отруєння "Глідом", у складі якого експерти Міністерства охорони здоров'я РФ виявили метанол і антифриз.

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