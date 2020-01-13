Главу податкової Одещини спіймали на хабарі в $ 25 тисяч: НАБУ показало приховане відео

НАБУ вело справу в.о. начальника ГУ Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьової ще з грудня 2019 року.

Про це повідомила пресслужба Бюро, опублікувавши відео, на якому був зафіксований факт дачі хабара в $ 25 тисяч.

За словами підозрюваних, він "повинен був стати першим траншем в подальшій "взаємодії" з посадовими особами регіональної прокуратури".

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Також слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

НАБУ затримало Наталю Чоботарьову Facebook Наталі Чеботарьової

Наталя Чеботарьова Facebook Наталі Чеботарьової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ затримало хабарника в Офісі президента Володимира Зеленського Світлану Кондзелю. Незабаром суд відпустив її.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал