Главу патрульних Одещини усунули: поліцейська-бунтарка тепер "злила" дані про Херсон

Патрульна з Одеси Зоя Мельник, яка розповіла про свавілля в поліції рідного міста, поділилася новими скандальними даними тепер уже про Херсон.

Інформацію, отриману від колег, вона виклала у Facebook. "Коротше, департамент дав команду флешмобити своїм відданим чесним. Вони флешмоблять. А тим часом мені все шлють і шлють інфу патрульні. З управління Херсонської області ось таку інфу скинули", — написала вона.

Так, співрозмовник дівчини написав, що начальник управління патрульної поліції, Костянтин Дронгаль нібито бере участь у продажі звань.

Зоя Мельник nabludatel.od.ua

Крім того, самі патрульні нібито беруть із водіїв плату за проїзд — 100-200 грн. За інформацією джерела, в цій схемі начальник також бере безпосередню участь, оскільки вимагає "відсоток".

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Також стало відомо, що після зізнань Мельник начальника патрульної поліції Одеської Області Юрія Рибака усунули з посади. Як повідомляє "Редакція" у Facebook, тепер на нього чекає службове розслідування, яке проведе спеціальна комісія з Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мельник розповіла про корупцію, методи роботи і невиконання своїх обов'язків реформованими правоохоронними органами Одеської області.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков повідомив, що патрульна з Одеси Зоя Мельник зробила публічну заяву після того, як їй повідомили про звільнення через дисципліну.

Начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля відповів на історію Мельник, заявивши, що дівчина перебільшує масштаби проблеми.

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