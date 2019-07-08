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Главу патрульних Одещини усунули: поліцейська-бунтарка тепер "злила" дані про Херсон

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Патрульна з Одеси Зоя Мельник, яка розповіла про свавілля в поліції рідного міста, поділилася новими скандальними даними тепер уже про Херсон.

Інформацію, отриману від колег, вона виклала у Facebook. "Коротше, департамент дав команду флешмобити своїм відданим чесним. Вони флешмоблять. А тим часом мені все шлють і шлють інфу патрульні. З управління Херсонської області ось таку інфу скинули", — написала вона.

Так, співрозмовник дівчини написав, що начальник управління патрульної поліції, Костянтин Дронгаль нібито бере участь у продажі звань.

Новини
Усе виявилося обманом — патрульна про реформу поліції
Зоя Мельник

Зоя Мельник

nabludatel.od.ua

Крім того, самі патрульні нібито беруть із водіїв плату за проїзд — 100-200 грн. За інформацією джерела, в цій схемі начальник також бере безпосередню участь, оскільки вимагає "відсоток".

Главу патрульних Одещини усунули: поліцейська "злила" дані про Херсон

Скріншот

Главу патрульних Одещини усунули: поліцейська "злила" дані про Херсон

Скріншот

Також стало відомо, що після зізнань Мельник начальника патрульної поліції Одеської Області Юрія Рибака усунули з посади. Як повідомляє "Редакція" у Facebook, тепер на нього чекає службове розслідування, яке проведе спеціальна комісія з Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Мельник розповіла про корупцію, методи роботи і невиконання своїх обов'язків реформованими правоохоронними органами Одеської області.

  • Начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков повідомив, що патрульна з Одеси Зоя Мельник зробила публічну заяву після того, як їй повідомили про звільнення через дисципліну.

  • Начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля відповів на історію Мельник, заявивши, що дівчина перебільшує масштаби проблеми.

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Місце
Україна
Тег
патрульна поліція
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Tomas Fan
Tomas Fan
Похоже Зоя хорошенько ковырнула навозную кучу. Штым дошёл даже до Киева. Побольше бы таких как Зоч Мельник и возможно бы Система если бы не поломалась, то хотя бы подстроилась.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Зоя и в полиции губки в гусиную жопку вытягивает.
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Валевич Борис
Валевич Борис
А в это время Авакаков рассматривает каталоги с вертолетами, делает маникюр и пугает политиков дестабилизацией на выборах ....... просрал реформу сволочь, наделал прокладок буферных и балдеет армяшка от министерских щедрот
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