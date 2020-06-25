Главу Кіровоградської ОДА затримали за вимагання 1,8 млн гривень хабаря. Фото

Юрій Сергієнко Розслідування 23:36, 25.06.2020 Оновлено: 00:17, 26.06.2020

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь був затриманий 25 червня за вимагання хабаря в розмірі 1,8 мільйона гривень.

Чиновника упіймали на "гарячому" разом з його спільником також з ОДА, повідомляється на сторінці Національного антикорупційного бюро України у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Затримано голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня
Facebook НАБУ

У відомстві не уточнюють, про главу якої саме ОДА йдеться, однак за даними члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка – це Андрій Балоня. Також раніше ЗМІ та активіст повідомляли про його затримання та обшуки.

Затримано голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня
Telegram Сергія Лещенка

"Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти мали передаватися траншами", – зазначили в НАБУ.

Затримано голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня
Facebook НАБУ

Перший транш у розмірі 100 тисяч гривень чиновники отримали в червні, що було зафіксовано слідством. Їх затримали під час передачі другого траншу у 250 тисяч гривень.

Подробиці у відомстві пообіцяли оприлюднити пізніше.

Затримано голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня
Facebook НАБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровоградській ОДА та за місцем проживання голови облдержадміністрації Андрія Балоня були проведені обшуки. Також у ЗМІ повідомляли, що його затримали.

Нагадаємо, що раніше, 25 червня, Кабінет міністрів погодив відставку Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.

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