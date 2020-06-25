Главу Кіровоградської ОДА затримали за вимагання 1,8 млн гривень хабаря. Фото
Затримано голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня
Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь був затриманий 25 червня за вимагання хабаря в розмірі 1,8 мільйона гривень.
Чиновника упіймали на "гарячому" разом з його спільником також з ОДА, повідомляється на сторінці Національного антикорупційного бюро України у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).
Затримано голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня Facebook НАБУ
У відомстві не уточнюють, про главу якої саме ОДА йдеться, однак за даними члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка – це Андрій Балоня. Також раніше ЗМІ та активіст повідомляли про його затримання та обшуки.
Затримано голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня Telegram Сергія Лещенка
"Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти мали передаватися траншами", – зазначили в НАБУ.
Затримано голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня Facebook НАБУ
Перший транш у розмірі 100 тисяч гривень чиновники отримали в червні, що було зафіксовано слідством. Їх затримали під час передачі другого траншу у 250 тисяч гривень.
Подробиці у відомстві пообіцяли оприлюднити пізніше.
Затримано голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня Facebook НАБУ
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровоградській ОДА та за місцем проживання голови облдержадміністрації Андрія Балоня були проведені обшуки. Також у ЗМІ повідомляли, що його затримали.
Нагадаємо, що раніше, 25 червня, Кабінет міністрів погодив відставку Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.