Главу ДБР запідозрили у держзраді: що відомо

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби.

Він підозрюється у скоєнні державної зради та інших злочинах.

Розслідування проводить Служба безпеки України, повідомило НАБУ у відповіді на запит агентства "Українські новини".

Роман Труба Вікіпедія

Згідно із рішенням Солом'янського районного суду Києва 29 березня розпочате відповідне розслідування.

1 квітня НАБУ направила кримінальні провадження до САП для визначення підслідності, оскільки за винятком ст. 364, перерахованими злочинами НАБУ не займається.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Члени Ради громадського контролю при ДБР висловили невдоволення діяльністю глави відомства Романа Труби.

За їхніми словами, Труба не доклав жодних зусиль до створення Контрольно-дисциплінарної комісії при органі. Крім того, він здійснив низку порушень, перевищуючи свої повноваження.

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