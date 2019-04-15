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Главу ДБР запідозрили у держзраді: що відомо

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Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби.

Він підозрюється у скоєнні державної зради та інших злочинах.

Розслідування проводить Служба безпеки України, повідомило НАБУ у відповіді на запит агентства "Українські новини".

Роман Труба

Роман Труба

Вікіпедія

Згідно із рішенням Солом'янського районного суду Києва 29 березня розпочате відповідне розслідування.

Новини
Підкуп виборців: ДБР викликала на допит нардепа

1 квітня НАБУ направила кримінальні провадження до САП для визначення підслідності, оскільки за винятком ст. 364, перерахованими злочинами НАБУ не займається.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Члени Ради громадського контролю при ДБР висловили невдоволення діяльністю глави відомства Романа Труби.

  • За їхніми словами, Труба не доклав жодних зусиль до створення Контрольно-дисциплінарної комісії при органі. Крім того, він здійснив низку порушень, перевищуючи свої повноваження.

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Особа
Роман Труба
Місце
Україна
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de lik
de lik
У хахлов одни предатели кругом: в Крыму, на Донбассе, в Пасе, вот теперь в Киеве
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Дня не проходит, чтоб бандеры кого то не расстреляли..
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Перепил Недо
Перепил Недо
Михайлов Андрей, ты следующий, иди подмывайся и зелёнкой лоб намажь.
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