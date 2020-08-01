Глава української розвідки розкрив нові загрози з боку Росії

Можливим сценарієм російський навчань "Кавказ-2020" може бути використання військ для вирішення питання з водопостачанням в тимчасово окупованому Криму.

Про це глава Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк написав у своїй колонці на ZN.UA. Він підкреслив, що Кремль має намір використовувати їх для тиску на Україну і Захід.

"Для політичного тиску на Україну і Захід Кремль має намір використовувати стратегічні військові навчання "Кавказ-2020", де буде відпрацьований сценарій нападу на сусідні країни. Загальна кількість військ, задіяних в маневрах, які відбудуться у вересні нинішнього року, становитиме щонайменше 120 тисяч військовослужбовців, 3 тисяч бойових броньованих машин, близько 300 літаків, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів", – написав Кондратюк.

Він вважає, що під надуманим приводом Збройні сили Росії можуть здійснити марш-кидок углиб Херсонської області.

"Можливим сценарієм навчань є також використання військ для вирішення питання водопостачання тимчасово окупованого Криму. До анексії материкова Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді, тому потенційно ВС РФ можуть під надуманим приводом здійснити марш-кидок углиб території Херсонської області з метою встановлення контролю над дамбою Північно-Кримського каналу", – пояснив Кондратюк.

Також, глава Служби зовнішньої розвідки додав, що Росія створює додаткові загрози розвитком нової військової бази біля кордонів України (в Ростові, в 60 км від кордону) для постійної дислокації підрозділів новоствореної 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна може провести свої навчання "в досить несподіваних місцях".