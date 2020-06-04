Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія – це "штучне утворення", яке рано чи пізно розвалиться.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу". "Я собі чітко усвідомив, що в тому стані, в якому є РФ – це штучне утворення... яке свого часу було зібрано під кулеметами", – заявив Данілов.

"Ніхто там із власної волі туди не заходив, це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться", – переконаний глава РНБО.

На його думку, розвал РФ "відбудеться не так швидко, як би цього хотілося". "Але те, що це буде за нашого життя – це 100%", – вважає він.

Росія завжди мала зовнішнього ворога, додав Данілов. Такими противниками були США, НАТО, Грузія, а зараз – Україна.

"Путін – це людина, яка, скажімо так, може ухвалювати ті чи інші рішення в Росії одноосібно. Звичайно, у нас є певні зобов'язання, є певне розуміння, але у мене є розуміння, що окрім Володимира Путіна розмови з цих питань ми ні з ким так фундаментально не можемо вести", – сказав він.

Олексій Данілов Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олексій Данілов заявив, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим військовим шляхом.