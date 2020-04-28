Начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, генерала поліції Юрія Педоса викрили у тому, що він не задекларував маєток, у якому нині проживає.

Водночас він звинуватив журналістів, які хотіли взяти у нього коментар щодо цього, у нібито нападі на нього і сім’ю. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст та активіст Роман Бочкала, попросивши у підписників репосту й максимального розголосу інформації.

"Він просто не вказав його у переліку майна, яким користується. Мабуть, забувся. Згідно з реєстром, будинок зареєстрований на його батька, а добудова на подвір’ї – на батька його дружини", – наголосив він.

Юрій Педос Facebook/Роман Бочкала

За словами Бочкали, його колега зі "Стоп корупції" журналіст Артем Поліковський під’їхав вранці 28 квітня до будинку глави поліції Вінниччини та зафіксував, що Педос виїжджав на роботу саме звідти. Ба більше, він вийшов до журналістів, але коли "непрохані гості" почали ставити незручні запитання, "увімкнув режим "рагуля".

Будинок Юрія Педоса Facebook/Роман Бочкала

"Погрожував кримінальними справами. А пізніше запитав, чи випадково в кишені кореспондента не знайдуться наркотики. Педос зателефонував 102 та повідомив: "На мій будинок напали, напали на мою сім’ю та перешкоджають мені виїхати", – продовжив активіст.

Він зауважив, що в результаті правоохоронці вилучили у журналістів відеокамеру. Крім цього, намагалися забрати флешку з відеозаписом.

Глава поліції Вінниччини погрожував журналістам Facebook/Роман Бочкала

"Де видно, як нахабно себе поводить Педос. Розглядалося питання затримки журналіста. Але сюжет не було відзнято. Стовідсоткове перешкоджання законній професійній діяльності – ст. 171 КК. Питання. І куди ми маємо скаржитися? Правильно, Педосу!" – вказав на абсурдність ситуації журналіст.

Він додав, що на їхню заяву правоохоронці не реагують, тож потерпілі мають намір скаржитися щодо порушення їхніх прав і до інших контролюючих органів.

"Знайдемо управу на цього наляканого. Вибачте, але це занадто. В найкращих традиціях часів Януковича. Давайте зробимо відомим цього Педоса", – підсумував Бочкала.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова не вказала в декларації квартиру на вулиці Круглоуніверситетській у місті Київ, в якій проживає наразі.

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