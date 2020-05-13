Глава Одеської ОДА вигнав журналістку за допомогою Нацгвардії й нарвався на виклик в ОП. Відео

Глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций втрапив у скандал через те, що не став відповідати на запитання журналістки щодо обставин закупівлі карет швидкої допомоги і спробував вигнати її з кабінету за допомогою нацгвардійців.

Як повідомляє "Думська", відео з цим епізодом, яке поширюється анонімними Telegram-каналами, опублікував журналіст "1+1" Євген Куксін. Водночас інші джерела стверджують, що Куцого уже викликали на розмову до Офісу президента.

Зокрема, на запису видно, як чиновник відмовився відповідати на запитання журналістки, зажадав вимкнути камеру і видалити відео. Крім цього, він назвав свій кабінет "режимним об'єктом", а далі викликав працівників Нацгвардії, аби вигнати репортерів.

За даними "Думської", інтерв'ю у Куцого намагалася взяти журналістка програми "Секретні матеріали", яка виходить на телеканалі "1+1".

Сама кореспондентка жодних публічних заяв про те, що трапилося, не робила. Тоді як в ОДА сказали, що вона "забігла до кабінету й змусила губернатора відповідати на запитання".

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При цьому Telegram-канал "Новини Одеса" пише, що після скандального відео губернатора Одеської області Максима Куцого терміново викликали на зустріч із Володимиром Зеленським.

"Згідно з інформацією, 13 травня Максим Куций відсутній на робочому місці, оскільки чиновника викликали до Києва на розмову. У зв'язку з нещодавніми скандалами за участю губернатора, на нього чекає не зовсім приємна розмова", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступника голови Одеської обласної держадміністрації Віталія Свічинського звільнили з посади у зв'язку із затримками виплат надбавок медикам, які лікують хворих на коронавірус.

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