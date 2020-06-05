Ухвалення закону про "злодіїв в законі" зробить Україну більш безпечною для суспільства.

Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 6 червня.

Він зазначив, що минуле скликання Верховної Ради не змогло проголосувати за цей документ, оскільки на депутатів чинився високий тиск з боку представників злочинного світу.

Тому він висловив подяку 9-му скликанню парламенту, а саме депутатам, які "не побоялися".

"Що це означає для людей? Кожен громадянин повинен зрозуміти, що він живе в більш безпечній державі", – сказав Клименко.

Він зазначив, що більшість злодіїв в законі – грузини, росіяни та представники інших національностей. З них українців менше 6%. Більшість не мають українських паспортів і проживають в країні за підробленими документами.

Ігор Клименко

Раніше OBOZREVATEL докладніше розповідав, як в Україні завдали удару по злодіях в законі і що тепер загрожує "еліті" злочинного світу.