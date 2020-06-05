Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в Україні зроблять все можливе для звільнення із в’язниці Італії українського військового, воїна Національної гвардії Віталія Марківа.

Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні ВРУ в п’ятницю, 5 червня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Звільнення Віталія Марківа – це важлива справа. Ми впевнені, що звинувачення в причетності до вбивства італійського журналіста – повністю сфабриковане і є спецоперацією російських спецслужб, яка реалізовується на території Італії", – запевнив глава МВС.

Аваков пообіцяв довести до кінця справу про звільнення Марківа

Міністр нагадав, що питання звільнення Марків в Україні винесено на державний рівень. Зокрема, цьогорік у лютому президент Зеленський провів перемовини з главою і прем’єром Італії, а також Папою римським Франциском.

Нині ж українська сторона чекає закінчення карантину в європейській країні, після якого має відбутися засідання апеляційного суду.

"Де ми впевнені, що у нас вкрай добрі позиції. І маємо намір продовжити дипломатичні зусилля на рівні між урядами", – додав Аваков.

Він зауважив, що торік було поновлено розслідування щодо обставин вбивства журналіста Роккеллі. А на початку цього – проведено слідчий експеримент, який стовідсотково доказує, що нацгвардієць не міг "ні фізично, ні на відстані" бути причетним до цього злочину.

"Ми докладаємо зусиль. Марків буде вільний. Я дуже хочу, щоб це відбулося цього місяця", – підсумував Аваков.

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