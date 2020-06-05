Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в Україні зроблять все можливе для звільнення із в’язниці Італії українського військового, воїна Національної гвардії Віталія Марківа.

Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні ВРУ в п’ятницю, 5 червня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Звільнення Віталія Марківа – це важлива справа. Ми впевнені, що звинувачення в причетності до вбивства італійського журналіста – повністю сфабриковане і є спецоперацією російських спецслужб, яка реалізовується на території Італії", – запевнив глава МВС.

Аваков пообіцяв довести до кінця справу про звільнення Марківа

Міністр нагадав, що питання звільнення Марків в Україні винесено на державний рівень. Зокрема, цьогорік у лютому президент Зеленський провів перемовини з главою і прем’єром Італії, а також Папою римським Франциском.

Нині ж українська сторона чекає закінчення карантину в європейській країні, після якого має відбутися засідання апеляційного суду.

"Де ми впевнені, що у нас вкрай добрі позиції. І маємо намір продовжити дипломатичні зусилля на рівні між урядами", – додав Аваков.

Він зауважив, що торік було поновлено розслідування щодо обставин вбивства журналіста Роккеллі. А на початку цього – проведено слідчий експеримент, який стовідсотково доказує, що нацгвардієць не міг "ні фізично, ні на відстані" бути причетним до цього злочину.

"Ми докладаємо зусиль. Марків буде вільний. Я дуже хочу, щоб це відбулося цього місяця", – підсумував Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, воїн Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Президент України Володимир Зеленський порушував питання щодо справи Марківа на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у листопаді 2019 року.

Посол України в Італії Євген Перелигін закликав італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу нацгвардійця Віталія Марківа.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram