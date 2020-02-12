Глава Міноборони України назвав ім'я винуватця війни на Донбасі

Глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що відповідальність за початок війни на Донбасі повністю лежить на главі Росії Володимира Путіна.

Таке висловлювання прозвучало під час інтерв'ю журналісту Сергію Іванову. Відео виклав сам чиновник на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, поскрольте).

Війна на Донбасі "24"

"Це фактично війна, яка була розв'язана на Донбасі, яку розв'язав уряд Росії. Тобто відповідальність несе чинна російська влада", – підкреслив він.

На уточнююче запитання, чи означає це, що відповідальність несе саме Путін, Загороднюк сказав: "Це відомо вже всім!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони заявив, що українська сторона веде переговори про три нові точки розведення військ на Донбасі.

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