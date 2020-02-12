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12 лютого • оновлено в 13:27
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/ Розслідування

Глава Міноборони України назвав ім'я винуватця війни на Донбасі

4.9т
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Глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що відповідальність за початок війни на Донбасі повністю лежить на главі Росії Володимира Путіна.

Таке висловлювання прозвучало під час інтерв'ю журналісту Сергію Іванову. Відео виклав сам чиновник на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, поскрольте).

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"24"

"Це фактично війна, яка була розв'язана на Донбасі, яку розв'язав уряд Росії. Тобто відповідальність несе чинна російська влада", – підкреслив він.

На уточнююче запитання, чи означає це, що відповідальність несе саме Путін, Загороднюк сказав: "Це відомо вже всім!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони заявив, що українська сторона веде переговори про три нові точки розведення військ на Донбасі.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Андрій Загороднюк
Місце
Україна
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
пуйло- мы никогда не скрывали, что на Донбассе работают наши специалисты, которые решают военные вопросы ИХТАМНЕТИЯ такая загадочная
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Значит право на революцию у западенских рагулей есть, а права на ответную реакцию у Крыма и Донбасса нет. Слышь, хенерал, выполняй условия Минской капитуляции!
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Украинский обман. Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства". One America News. На ютубе фильмец. Про взгляд на Украину из США.
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5
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Junio Van
Junio Van
Крым Андрей, класс! вчера смотрели. лoxлы негодуют ))
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