Глава кіберполіції приховав будинок у Києві за 7,5 млн гривень – ЗМІ

Начальник департаменту Кіберполіції України Олександр Гринчак не задекларував будинок площею 221 квадратний метр у Києві, яким офіційно володіє його мати.

Про це написало Слідство.Інфо з посиланням на відеоблог "Таємниці слідства". Журналісти з'ясували, що саме в цьому будинку зараз може жити головний кіберполіцейський із сім'єю (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Будинок розташований на території житлового комплексу "Італійський квартал" на березі Дніпра в Оболонському районі столиці. Містечко складається з декількох десятків таунхаусів, вілл і так званих Віллет. Останні – двоповерхові будинки, розраховані на дві сім'ї. Саме в одній із таких Віллет ще в 2016 році придбала житло Людмила Гринчак – мати нинішнього керівника Кіберполіції. А в листопаді 2017 року Київська міська рада своїм рішенням передала Людмилі Гринчак у власність земельну ділянку під цим будинком.

Власникам нерухомості в "Італійському кварталі" обіцяють атмосферу сонячної Тоскани, розкішну альтернативу міській квартирі і оазис для відпочинку серед вікових дубів. За підрахунками журналістів, з урахуванням цін на інші будинки комплексу, житло на 221 квадрат тут може коштувати від 7,5 мільйона гривень. Людмила Гринчак не володіє жодним бізнесом, яким можна було б пояснити походження коштів на покупку цієї нерухомості.

У деклараціях про доходи за 2016-2018 роки Олександр Гринчак вказував свою матір як члена сім'ї, але в документах про цей будинок не згадував.

Розслідувачі з'ясували, що кіберполіцейський із сім'єю зараз може жити саме там. Зокрема, біля будинку на території "Італійського кварталу", яким володіє мати Гринчака, вони зафіксували автомобіль, яким користується його дружина.

У розслідуванні зазначено, що, судячи з декларацій поліцейського, за весь час його роботи в структурах МВС з 1995 року він не заробив ні власного житла, ні на автомобіль.

Водночас Гринчак користується позашляховиком Lexus GX460 2016 року, яким володіє його батько. А дружина кіберполіцейського їздить на авто Lexus RX350 2012 року, який належить тещі Гринчака.

При цьому ні батько, ні теща поліцейського, за даними з відкритих джерел, офіційно не отримують доходів, які могли б пояснити придбання цих автомобілів.

Половина будинку, в якому може жити Олександр Гринчак – ліворуч. Праворуч – Lexus, яким користується його дружина (Слідство.Інфо)

На запитання "Слідства.Інфо" про незадекларований будинок в "Італійському кварталі" Олександр Гринчак зауважив, що це житло його матері. На тезу журналіста про те, що саме він проживає в цьому будинку, Гринчак не відповів.

"Звертайтеся офіційно, будемо вам усе повідомляти. Давайте, все, до побачення", – сказав він у телефонній розмові.

Також журналісти направили Олександру Гринчак повідомлення в WhatsApp, де поцікавилися, звідки в його батьків і тещі кошти на нерухомість і автомобілі. На це повідомлення він не відповів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова не вказала в декларації квартиру на вулиці Круглоуніверситетській міста Київ, в якій проживає нині.