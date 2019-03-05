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Гладковський зняв пародію на розслідування Бігуса і підірвав мережу

10.1тЧитати матеріал російською

Один із головних героїв журналістського розслідування щодо корупції в оборонному секторі України, син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський пообіцяв найближчим часом розкрити людину, яка злила журналістам інформацію про нього.

"Полотно за мною називається "зеленка", дозволяє стати автором власної програми буквально за мить. Це програма зі створення оперативної графіки здатна зробити будь-яку неіснуючу розмову реальною. Цікаві часи — до реальності домішують фейк і ось їх уже не відрізнити від правди", — говорить Гладковський на відеоролику.

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Також він назвав цілі журналістів, які провели розслідування. Однією з них є "дискредитація президента України Петра Порошенка".

На його переконання, для цього "вибирають людину, пов'язану міцними робочими відносинами з державою, накривають шквальним вогнем фейків, ними нав'язується думка: "команда погана, а значить і президент поганий".

Гладковський-молодший додав, що такий мішенню для фейків був обраний його батько.

"Тому згадаємо, що живемо в правовій країні і можемо законно, через суд, за кожен бездоказовий факт, як вони там говорять, "виписати люлей", а ще дуже скоро ви дізнаєтеся, хто дійсно зліпив цей фейк і злив його журналістам", — заявив Ігор Гладковський.

У мережі досить неоднозначно відреагували на відео Гладковського. Деякі висловилися проти подібного формату, інші ж його підтримали.

"Це новий рівень для України. Вперше той, кого звинувачують, дав настільки гідну відповідь їх же зброєю, що тепер всі ці грантоїди-зливні бачки виглядають, як мінімум, безглуздо... Син Гладковського за 2 хвилини креативно знищив молодих комуністів-любителів західних грантів. Настільки тонко і круто це було ", - написав у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
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Україночка Щира
Україночка Щира
Какая умничка, достойный молодой человек. Искренне желаю Вам отстоять честь свою и своего отца и избавить Петра Алексеевича от борцунов типа Бигуса. Победы и удачи вам. Бейте врагов их же оружием.
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
Гладковский, отвечай по сути!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
До выборов осталось так мало, что я бы на его месте пародистом и остался.
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Україночка Щира
Україночка Щира
Цуканов Евгений, слава богу, что ты не на его месте, а на своём диване
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Цуканов Евгений, вряд ли ты можешь с дивана достать до его места..
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