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"Гірше російської": декан МГУ потрапив у скандал з українською мовою

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Декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков назвав українську мову "лінгвістично рівнем нижче всіх інших".

Вчений 23 березня виступив у Новосибірському державному університеті (НГУ). Аудіозапис його лекції опублікував RTVI.

"Бандерівці, ось ці ось, українські нацисти, вони абсолютно правильно діють, борючись з російською мовою і намагаючись її вижити з території України. Абсолютно правильна логіка. Інша справа, що ми повинні цьому протистояти", - сказав Третьяков.

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Він пояснив, що він так вважає не тому що "українська мова гірше російської", і "лінгвістично нижче рівнем російської та інших головних європейських мов", а оскільки це є "очевидним проявом політичної та інформаційної війни".

"Якою мовою ти думаєш - до тієї цивілізації ти і належиш", - додав декан.

Також Третьяков виправдав депутата нелегітимною Держдуми РФ Леоніда Слуцького, якого звинуватили в сексуальних домаганнях кілька журналісток.

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Декан Вищої школи телебачення МДУ заявив, що добре знає депутата, і що той "як будь-який нормальний чоловік за певних обставин міг покласти руку на голе коліно жінки... або на яке-небудь інше місце".

Третьяков зазначив, що не бачить в цьому "нічого поганого".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, скільки українців розмовляють українською мовою.

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "Обозреватель".

Тема
Мовний скандал
Місце
РосіяМосква
Об'єкт
українська мова
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