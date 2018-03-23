"Гірше російської": декан МГУ потрапив у скандал з українською мовою

Декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков назвав українську мову "лінгвістично рівнем нижче всіх інших".

Вчений 23 березня виступив у Новосибірському державному університеті (НГУ). Аудіозапис його лекції опублікував RTVI.

"Бандерівці, ось ці ось, українські нацисти, вони абсолютно правильно діють, борючись з російською мовою і намагаючись її вижити з території України. Абсолютно правильна логіка. Інша справа, що ми повинні цьому протистояти", - сказав Третьяков.

Він пояснив, що він так вважає не тому що "українська мова гірше російської", і "лінгвістично нижче рівнем російської та інших головних європейських мов", а оскільки це є "очевидним проявом політичної та інформаційної війни".

"Якою мовою ти думаєш - до тієї цивілізації ти і належиш", - додав декан.

Також Третьяков виправдав депутата нелегітимною Держдуми РФ Леоніда Слуцького, якого звинуватили в сексуальних домаганнях кілька журналісток.

Декан Вищої школи телебачення МДУ заявив, що добре знає депутата, і що той "як будь-який нормальний чоловік за певних обставин міг покласти руку на голе коліно жінки... або на яке-небудь інше місце".

Третьяков зазначив, що не бачить в цьому "нічого поганого".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, скільки українців розмовляють українською мовою.