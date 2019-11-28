"Гірше, ніж за Януковича!" Ветеран АТО назвав обшуки у Звіробій репресіями

Ветеран АТО, офіцер резерву Мирослав Гай розцінив обшуки ДБР у волонтера і учасниці війни на Донбасі Марусі Звіробій як "відверті репресії".

"Думаю, що це відверті репресії. ...Це настільки принизливо. Навіть гірше, ніж за Януковича. Не пам'ятаю я такої кількості ганебних справ, коли інкримінують якусь абсолютну дурню", – заявив Гай в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

"Велике питання – чому це роблять слідчі ДБР?" – обурився офіцер.

Він наголосив, що Державне бюро розслідувань має насамперед займатися чиновниками класу "А": президентом, якщо він склав свої повноваження, вищими посадовими особами прокуратури, депутатами і так далі.

"Чому вони обшукують – нехай і крикливу, нехай і гостру на язик – жінку-волонтера, не маючи на те підстав? Сьогодні у неї вилучили іграшковий пістолет. Гранату – такі на ринку для дітей продаються, з дитячими кульками всередині, щоб грати..." – розповів Гай.

При цьому він згадав про справу генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, якого залишили під вартою до 3 січня: "Окей, інкримінуйте йому розкрадання, корупцію, вбивство... Ви до 3 січня залишаєте його, бойового офіцера, інкримінуючи йому "бездіяльність".

На його думку, ДБР зараз виходить за межі своїх повноважень і дискредитує всю правоохоронну систему України.

"Ми бачимо, що ДБР перетворилося на репресивний апарат. Подивіться, що вони інкримінують, які засоби застосовують, що вони вимагають від суду. Перевищення повноважень – максимум. Жодного серйозного злочину. Тобто це орган, який зараз дискредитує всю правоохоронну систему України. А то, що вони сьогодні СБУ туди залучили – вони ще й СБУ дискредитували", – додав ветеран АТО.

Гай резюмував, що всі ці дії можна розцінювати "як цілеспрямовану інформаційно-психологічну операцію з дискредитації державних інституцій України".

Маруся Звіробій facebook.com/marusyazvirobiy1

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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