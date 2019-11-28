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29 листопада • оновлено в 10:51
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/ Розслідування

"Гірше, ніж за Януковича!" Ветеран АТО назвав обшуки у Звіробій репресіями

2.2т
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Ветеран АТО, офіцер резерву Мирослав Гай розцінив обшуки ДБР у волонтера і учасниці війни на Донбасі Марусі Звіробій як "відверті репресії".

"Думаю, що це відверті репресії. ...Це настільки принизливо. Навіть гірше, ніж за Януковича. Не пам'ятаю я такої кількості ганебних справ, коли інкримінують якусь абсолютну дурню", – заявив Гай в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

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"Велике питання – чому це роблять слідчі ДБР?" – обурився офіцер.

Він наголосив, що Державне бюро розслідувань має насамперед займатися чиновниками класу "А": президентом, якщо він склав свої повноваження, вищими посадовими особами прокуратури, депутатами і так далі.

"Чому вони обшукують – нехай і крикливу, нехай і гостру на язик – жінку-волонтера, не маючи на те підстав? Сьогодні у неї вилучили іграшковий пістолет. Гранату – такі на ринку для дітей продаються, з дитячими кульками всередині, щоб грати..." – розповів Гай.

При цьому він згадав про справу генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, якого залишили під вартою до 3 січня: "Окей, інкримінуйте йому розкрадання, корупцію, вбивство... Ви до 3 січня залишаєте його, бойового офіцера, інкримінуючи йому "бездіяльність".

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На його думку, ДБР зараз виходить за межі своїх повноважень і дискредитує всю правоохоронну систему України.

"Ми бачимо, що ДБР перетворилося на репресивний апарат. Подивіться, що вони інкримінують, які засоби застосовують, що вони вимагають від суду. Перевищення повноважень – максимум. Жодного серйозного злочину. Тобто це орган, який зараз дискредитує всю правоохоронну систему України. А то, що вони сьогодні СБУ туди залучили – вони ще й СБУ дискредитували", – додав ветеран АТО.

Гай резюмував, що всі ці дії можна розцінювати "як цілеспрямовану інформаційно-психологічну операцію з дискредитації державних інституцій України".

Маруся Звіробій

Маруся Звіробій

facebook.com/marusyazvirobiy1

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Мирослав Гай Маруся Звіробій
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Полиция округа Мериуэзер задержала 15-летнего жителя штата Джорджия, чье имя не раскрывается, после того, как он написал в одной из соцсетей сообщения, в которых угрожал Трампу убийcтвом. Они были впоследствии удалены, и их точное содержание не раскрывается. Подростку предъявлены обвинения в распространении "угроз терpористичeского характера" посредством интернета. Он помещен в местный исправительный центр для несовершеннолетних, где дожидается начала сyда. Какое наказание может ему грoзить, не уточняется. Это уже второй случай ареста в Джорджии подростка за интернет-угpозы в адрес миллиардера. В понедельник власти предъявили oбвинения 16-летнему жителю штата, который в соцсетях также угрoжал расправиться с Трампом. К делу тогда подключились ФБР и Секретная служба США, охраняющая в том числе первых лиц государства и кандидатов на президентский пост." - Это выдержка из новости, опубликованной в американской прессе несколько лет назад. Причём, в США речь шла о подростках, а "Зверобой" - взрослая женщина и, к тому же, ветеран бoевых действий. Если принятые по отношению к ней меры считать репрeссиями, то как тогда называть действия американцев? Преступлением перед человечеством? :)
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Южный Гарик
Южный Гарик
Вегера Вячеслав, Вас могут взорвать, не угроза?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вегера Вячеслав, нет, я очень далёк от юриспруденции, но обыск-то не я проводил? Уверен, что тот, кто давал на него разрешение, разбирается в законах, и раз дал, то, очевидно, посчитал, что была-таки угроза, а не хамство.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
яжнелох идет по дорожке яныка, он думает, что с ним еще играются...если так пойдет дело то ему будут давать 24 часа...думайТЕ, зепрепездент
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Южный Гарик
Южный Гарик
Куралесов Вася, В любой цивилизованной стране за угрозу убийством президенту, дают срок....хотя украина сейчас просто территория беззакония....
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