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8 грудня • оновлено в 09:56
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"Гірше, ніж у 90-ті": в Україні почали бити на сполох через криміногенну ситуацію

5.7т
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Криміногенна ситуація в Україні сьогодні стала набагато гіршою, навіть ніж у 90-ті роки.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань безпеки Сергій Шабовта, коментуючи замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, під час якого був убитий його син.

"Ми зараз романтично говоримо про 90-ті, і чомусь з ними порівнюємо. Я багато разів журналістам говорив – не порівнюйте 90-ті з сьогоднішнім днем, тому що 90-ті знервовано курять в стороні. Зараз значно гірше", – заявив експерт.

"Тоді в Україні перші кроки робив приватний бізнес, який зароджувався. В державі не було сформованих органів, які могли б протидіяти тим зародкам організованої злочинності. Але не було такої корупції... Тоді держава знайшла сили, бачення і розуміння, була створена Служба безпеки і в надрах Міністерства внутрішніх справ управління по боротьбі з організованою злочинністю. У перші роки були просто неймовірні досягнення в протидії ОЗУ", – зазначив він.

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За словами Шабовти, сьогодні, на відміну від 90-х, ОПГ в Україні існують у форматі певних чиновницьких кланів, корупційних структур у тому чи іншому відомстві.

Експерт підкреслив, що ситуація з обстрілом машини Соболєва не є винятковою – "вона прогнозована з точки зору зростання злочинності, з точки зору жорстокості, якої стає все більше".

"У нас кожна зміна влади за собою тягне великий хвіст перерозподілу сфер впливу. Потім починаються дуже жорсткі розбірки. На жаль, це і є обличчя сьогоднішньої України... Це злочин, страшний за своєю суттю, є досить закономірним. Я дуже боюся, що ще будуть лунати такі постріли", – заявив він.

"Гірше, ніж у 90-ті": в Україні почали бити на сполох через криміногенну ситуацію

izvestia.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
В'ячеслав Соболєв Сергій Шабовта
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Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Одно из двух. Или Путин виноват, или "пороблено".
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Первая оасстронна не меньше второй ,его теперь до конца жизни будут насиловать... женщин надо пожалеть
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Один мальчик убил второго...и там у мамы горе и там ...
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