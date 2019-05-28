"Гірше, ніж у 2014": Прилєпін зізнався у величезних втратах окупантів на Донбасі

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР" заявив, що у травні російські окупанти на Донбасі зазнали ще більших втрат, ніж у розпал бойових дій влітку 2014 року.

За його словами, про це свідчить зростання кількості могил на кладовищах тимчасово окупованого Донецька. Про поразки бойовиків Прилєпін розповів на зустрічі з читачами у МХАТі, запис якої опубліковано на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кладовище терористів у Донецьку "Цензор.НЕТ"

"У мене дуже великі втрати за останній місяць. І в інших підрозділах серйозні втрати. Дуже багато товаришів! Кладовище вже розрослося до якихось непристойних розмірів. Стріляють, убивають. Це дурна нескінченність. Втрати бувають періодично, вони навіть більші, ніж там у розпал літа 2014 року на якихось напрямках. Вбивають дуже багато", — сказав письменник-терорист.

При цьому, додав письменник-терорист зараз до кількості втрат у лавах окупантів ставляться вже більш байдуже, ніж це було на початку російсько-української війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого Прилєпін також скаржився на масові втрати у лавах свого терористичного полку. Він порівняв інтенсивність обстрілів і кількість втрат серед колишніх товаришів по службі із "найважчими місяцями війни".

На початку березня цю інформацію підтвердив і відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР". За його словами, тільки за січень і лютий втрати окупантів убитими склали 70 осіб.

На початку квітня Прилєпін знову поскаржився на те, що всього за місяць окупанти на Донбасі зазнали більших втрат, ніж за весь рік.

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