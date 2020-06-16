Гіркіна офіційно оголосили в розшук і висунули підозру

Російському терористу "ДНР" Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) офіційно оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора України, зазначивши, що це рішення було ухвалене за процесуального керівництва Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Зокрема, Гіркіна оголошено в розшук, а судом надано дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 17 по 19 квітня 2014 року підозрюваний, діючи за попередньою змовою групою осіб із підпорядкованими йому бойовиками, застосовуючи фізичне насильство, здійснював організацію пошуку та викрадення на території Донецької області патріотично налаштованих громадян України", – йдеться у повідомленні.

"У подальшому цих громадян проти їх волі переміщали до спеціально облаштованої будівлі на території міста Слов’янськ, де катували, завдавали побоїв, спричиняли ножові поранення та застосовували інші насильницькі дії, спрямовані на спричинення сильних фізичних та моральних страждань з метою помсти за проукраїнську позицію", – зазначили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, на виконання наказів підозрюваного, підпорядковані йому бойовики умисно позбавили життя щонайменше трьох осіб, яких незаконно утримували та катували.

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