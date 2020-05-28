Ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) знайшов на Донбасі нову дружину, а попередню з дітьми з інвалідністю виселив з московської квартири в сарай під Ростовом-на-Дону.

Про це заявив в інтерв'ю одному із сепаратистських ЗМІ ще один колишній найманець "ДНР" Олександр Бородай, пише MK.RU.

За його словами, половина зарплати Стрєлкова у ФСБ йшла на аліменти дитині від першого шлюбу, і в ту пору Бородай йому "доплачував за те, що він втрачав" – близько 500 доларів на місяць.

Також так званий голова "Союзу "добровольців" Донбасу" розповів про розгульний спосіб життя Гіркіна під час участі у війні на сході України. Зокрема, Бородай назвав одіозного терориста єдиним командиром, який "вирішував свої статеві проблеми під час перебування на Донбасі".

"Він вивіз з Донбасу 20-річну панянку на ім'я Мирослава Регінська, яка пізніше стала його дружиною, а на момент її перебування в Донецьку була секретаркою в "уряді ДНР". До цього була співробітницею, скажімо так, донецького нічного клубу", – сказав бойовик.

Ігор Гіркін (Стрєлков) "Національний банк новин"

"Каюсь, я втручався у справи сім'ї полковника Стрєлкова. Він своїй колишній дружині, до Мирослави Регінської, в телефонному дзвінку обіцяв повернутися з Донбасу, увінчаний славою полководця. Він її кинув. Точніше, викинув з московської квартири з двома дітьми-інвалідами. Його дітьми. І під приводом безпеки поселив їх в сарай, що знаходиться в Ростовській області в п'яти кілометрах від кордону", – додав Бородай.

За його словами, ексдружина Гіркіна через це звернулася за допомогою. В результаті їй купили будинок, сад і забезпечили грошима на ліки для хворих дітей.

Однак в одному з інтерв'ю за 2019 рік колишня дружина ексватажка "ДНР" Віра Нікітіна розповідала про те, що зараз "струмочок підтримки" вичерпався і вона знову змушена жити з шістьома дітьми в Ростовській області.

За словами жінки, нова пасія Гіркіна, Мирослава Регінська, через суд вимагала її виселення з дітьми з однокімнатної квартири в Москві, що належить терористові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бородай заявив, що Гіркін психічно хворий, хоча і не визнає цього. Терорист зазначив, що душевна недуга його колишнього товариша по службі розвивалася тривалий час і є спадковою.