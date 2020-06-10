Гіркін та ще троє обвинувачених у справі МН17 залишилися без імунітету в Нідерландах

Чотирьом обвинуваченим у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі відмовили в імунітеті комбатанта, який передбачає звільнення від кримінального переслідування учасників збройних конфліктів.

Про це заявив нідерландський прокурор Вард Вердінандуссе, передає "РБК-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ. Уточнюється, що йдеться про Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Путалова та Леоніда Харченка.

Ігор Гіркин і ще троє обвинувачених у справі МН17 залишилися без імунітету в Нідерландах

Вони, з точки зору міжнародного права, не є комбатантами і не можуть скористатися імунітетом від кримінального переслідування.

За словами прокурора, для цього є дві причини. По-перше, Росія заперечує свій вплив на бойовиків "ДНР", а це дозволило б розглядати їх як представників російських військ. По-друге, представники незаконних збройних формувань були частиною організованої військової системи, а під їх контролем відбувалися великі військові злочини.

Отже, обвинувачення дійшло висновку, що підозрюваних можна переслідувати на основі кримінального права Нідерландів. Крім того, прокурор додав, що слідство вивчило можливість поширення на них інших видів імунітету, але жодних підтверджень знайдено не було.

Женевська конвенція передбачає, що комбатанти – це активні учасники збройних конфліктів, на яких поширюються особливі правила. При певних обставинах вони можуть бути звільнені від кримінального переслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура Нідерландів заявила про готовність до розгляду справи по суті в частині зброї, з якої був збитий рейс МН17, а також щодо осіб обвинувачених.

Нагадаємо, що 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. У результаті аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.