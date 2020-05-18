"Л/ДНР" припинять своє існування, якщо Україна візьме під свій контроль українсько-російську ділянку кордону на Донбасі.

Таку заяву в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону зробив один із ватажків бойовиків "ДНР" у 2014 році, так званий міністр оборони "республіки" Ігор Гіркін (Стрєлков) (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Якщо Росія закриє кордон, "ДНР" і "ЛНР" припинять своє існування протягом кількох діб.

Треба віддати належне вашій країні, шість років ви не сиділи на місці, створили відносно боєздатну армію, яка в багато разів перевершує корпуси за чисельністю і людей, і техніки, і озброєнь, і за вишколом. І, напевно, навіть за організацією управління. Хоча безладу у вас ще багато, наскільки я знаю, але в "ДНР" його ще більше", – сказав Гіркін.

Ігор Гіркін Эспрессо TV

Якщо РФ не буде надавати підтримку терористам, українська армія, як вважає Гіркін, разом із зачищенням території зможе взяти окупований Донбас під контроль за тиждень-два.

"І якщо дійсно Російська Федерація в певний момент не підтримає корпуси своїми, так би мовити, силами тяжкими, то я на деяких напрямках даю два дні на вихід", – визнав бойовик.

Він додав, що сподівається на допомогу Росії, якщо українська армія без попередження увійде до Донецька та Луганська.

"Принаймні багато військових Російської Федерації хочуть прийти на допомогу. А надійде їм наказ чи ні – це не в моїй компетенції відповідати", – сказав ексватажок терористів.

Як писав OBOZREVATEL, у розмові з журналістом Гіркін також зізнався в причетності до вбивства в квітні 2014 року українців Володимира Рибака, Юрія Дяковського і Юрія Поправка.

Гучне інтерв'ю Дмитра Гордона з колишнім ватажком "ДНР", а також попереднє – з "експрокуроркою" Криму Наталією Поклонською – стало приводом для бурхливих обговорень у мережі.

Журналіст пояснив, що ці матеріали стануть доказами в Гаазі у справі про анексію півострова та розв'язуванні війни на Донбасі. Крім того, інтерв'ю були зроблені у співпраці з українськими спецслужбами.