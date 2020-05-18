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19 травня • оновлено в 03:01
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Гіркін розповів, за якої умови Україна зможе зачистити "Л/ДНР"

6.1т
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"Л/ДНР" припинять своє існування, якщо Україна візьме під свій контроль українсько-російську ділянку кордону на Донбасі.

Таку заяву в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону зробив один із ватажків бойовиків "ДНР" у 2014 році, так званий міністр оборони "республіки" Ігор Гіркін (Стрєлков) (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Якщо Росія закриє кордон, "ДНР" і "ЛНР" припинять своє існування протягом кількох діб.

Треба віддати належне вашій країні, шість років ви не сиділи на місці, створили відносно боєздатну армію, яка в багато разів перевершує корпуси за чисельністю і людей, і техніки, і озброєнь, і за вишколом. І, напевно, навіть за організацією управління. Хоча безладу у вас ще багато, наскільки я знаю, але в "ДНР" його ще більше", – сказав Гіркін.

Ігор Гіркін

Ігор Гіркін

Эспрессо TV

Якщо РФ не буде надавати підтримку терористам, українська армія, як вважає Гіркін, разом із зачищенням території зможе взяти окупований Донбас під контроль за тиждень-два.

"І якщо дійсно Російська Федерація в певний момент не підтримає корпуси своїми, так би мовити, силами тяжкими, то я на деяких напрямках даю два дні на вихід", – визнав бойовик.

Він додав, що сподівається на допомогу Росії, якщо українська армія без попередження увійде до Донецька та Луганська.

"Принаймні багато військових Російської Федерації хочуть прийти на допомогу. А надійде їм наказ чи ні – це не в моїй компетенції відповідати", – сказав ексватажок терористів.

Як писав OBOZREVATEL, у розмові з журналістом Гіркін також зізнався в причетності до вбивства в квітні 2014 року українців Володимира Рибака, Юрія Дяковського і Юрія Поправка.

Гучне інтерв'ю Дмитра Гордона з колишнім ватажком "ДНР", а також попереднє – з "експрокуроркою" Криму Наталією Поклонською – стало приводом для бурхливих обговорень у мережі.

Журналіст пояснив, що ці матеріали стануть доказами в Гаазі у справі про анексію півострова та розв'язуванні війни на Донбасі. Крім того, інтерв'ю були зроблені у співпраці з українськими спецслужбами.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Ігор Гиркин (Стрєлков) Дмитро Гордон
Місце
Україна
Теги
інтерв`ю терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР Донбас Новини Донбасу
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