Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який раніше був "міністром оборони ДНР", заявив, що на окупованому Донбасі зараз люди живуть гірше, ніж в Росії і у вільній Україні.

Як сказав він в інтерв'ю Андрію Караулову, замість вітрини "русского мира" в "ДНР/ЛНР" дійсно виникла "така ось помийна яма" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Люди, які свого часу щиро стали за Росію, причому більшість стали безкорисливо, саме по них цей смітник найбільше і проїхався", – зазначив Гіркін.

За його словами, інваліди "ополчення", що залишилися без рук і без ніг, отримують пенсію в 3,5 тис. рублів (1350 грн), за які "можна тільки спитися".

"Це непростима ганьба для російської влади, це просто клеймо", – підкреслив терорист.

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