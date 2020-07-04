Гіркін назвав Донбас помийною ямою. Відео
Ігор Гіркін заявив про ганьбу для російської влади. RBC
Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який раніше був "міністром оборони ДНР", заявив, що на окупованому Донбасі зараз люди живуть гірше, ніж в Росії і у вільній Україні.
Як сказав він в інтерв'ю Андрію Караулову, замість вітрини "русского мира" в "ДНР/ЛНР" дійсно виникла "така ось помийна яма" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Люди, які свого часу щиро стали за Росію, причому більшість стали безкорисливо, саме по них цей смітник найбільше і проїхався", – зазначив Гіркін.
За його словами, інваліди "ополчення", що залишилися без рук і без ніг, отримують пенсію в 3,5 тис. рублів (1350 грн), за які "можна тільки спитися".
"Це непростима ганьба для російської влади, це просто клеймо", – підкреслив терорист.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Гіркін сам зізнався в причетності до вбивства у квітні 2014 року українців Володимира Рибака, Юрія Дяковського і Юрія Поправка.
Він заявив, що не шкодує про вбивство цих людей, оскільки вони нібито були "ворогами". Втім терорист збрехав, сказавши, що українців одразу застрелили і не катували.
16 червня Гіркіну (Стрєлкову) офіційно було оголошено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).