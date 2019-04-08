"Гірка втрата!" На Донбасі трагічно загинув захисник України: фото героя

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув 31-річний український воїн Ярослав Чемний.

Боєць був родом із Івано-Франківської області. Сумну новину повідомив у Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків.

"Знову втрата. У районі бойових дій загинув житель Угорників Ярослав Чемний (1988 р. н.). Висловлюю щирі співчуття родині, дай вам Бог сил впоратися з цією гіркою втратою. Герої не вмирають!" – написав він.

Ярослав Чемний if.suspilne.media

Ярослав Чемний if.suspilne.media

Ярослав Чемний if.suspilne.media

Ярослав Чемний if.suspilne.media

Інформацію підтвердив також військовий комісар Івано-Франківського міського військового округу Ігор Сорокопуд.

За його словами, смерть українського захисника настала на території розташування його підрозділу, проте обставини загибелі поки невідомі.

На службу Чемний був призваний у квітні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня в зоні проведення ООС загинув десантник з Чернівців Дмитро Костенюк.

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