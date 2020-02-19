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19 лютого • оновлено в 07:51
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Гинули від куль і мін: з'явилася страхітлива статистика щодо жертв на Донбасі

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Протягом 2019 роки від військових дій на Донбасі постраждали 167 цивільних.

Про це заявила заступник Генсека ООН з політичних питань і питань миростроительства Розмарі Дікарло наа засіданні Ради безпеки ООН 18 лютого.

"Збройний конфлікт на сході України, як і раніше веде до загибелі людей і поранень, серйозно обмежує свободу пересування і згубно позначається на базових правах людини ... в 2019 зафіксовано 167 постраждалих серед цивільного населення: 27 загиблих і 140 поранених", – сказала вона.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Гордон"

За її словами, 63% громадян на Донбасі постраждали у результаті обстрілів зі стрілецької зброї.

"І 35% постраждали внаслідок мін і вибухонебезпечних пережитків війни", – додала вона.

За словами заступника глави Міністерства закордонних справ України Сергія Кислиці, з початку 2020 року на Донбасі загинули 13 військових і 40 отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 18 лютого, Рада Безпеки ООН провела засідання у зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей, яке відбулося з ініціативи Росії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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филя филя
филя филя
и ни слова про агрессию рф. вооружённый конфликт. вот что на самом деле в головах у европейцев. а агрессия только на помоечных сми и в головах упоротых. ну упоротых меньшинство а вот подобных сми в украине море. вот это беда
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