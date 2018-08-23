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"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото

2.3тЧитати новину російською

Активісти до Дня Незалежності України розвісили державні прапори на окупованих Росією територіях на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" Мар'яна П'єцух на своїй сторінці в Facebook. Вона також опублікувала відповідні знімки.

"Наші люди всюди або День незалежності України в окупованому Донбасі. Напередодні Дня незалежності та до Дня українського прапора в різних містах так званої "ДНР" з'явилися патріотичні написи та синьо-жовті прапори. Фото з надійних джерел", - зазначила вона.

"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото
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Крім того, українські військові із зони бойових дій також надіслали фото з прапором, зазначивши, що вони гинуть за майбутнє дітей.

"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото

"Знайомі передали це фото з Промки. Бійці просили переказати: "Це наш прапор! Ми боронимо землю і гинемо за майбутнє наших дітей поруч із ним! Слава Україні!" - написала Ярина Україна.

"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото
"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото
"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото
"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото
"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото
"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото
"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 23 серпня розгорнули рекордно великий прапор.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктДень Незалежності
Місце
Україна
Об'єкт
прапор України
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Дячик Олег
Дячик Олег
Новопидаросы сразу повылазили))))
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СерП
СерП
Мощный ответ!Ты где гнилых верхушек нахватался,петушок?)))
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СерП
СерП
А флаг то на всех фотографиях один и тот же!Ха-ха-ха!Все фотки нечеткие,размытые-это,наверное,автор от страха кирпичами срал.Бойтесь укрыниксы)))
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
СерП, ты долпоеб или придурок ЭБ? Мне
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
быдло. это сейчас больше разжигает,, вас свиней никто знать не хочет.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Кротов Даниил, РУССИШЬ ШВАЙНЭ? И не Я придумал.. ха-ха-ха!
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