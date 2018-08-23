"Гинемо за майбутнє дітей": на окупованому Донбасі до свята з'явилися прапори України. Знакові фото

Активісти до Дня Незалежності України розвісили державні прапори на окупованих Росією територіях на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" Мар'яна П'єцух на своїй сторінці в Facebook. Вона також опублікувала відповідні знімки.

"Наші люди всюди або День незалежності України в окупованому Донбасі. Напередодні Дня незалежності та до Дня українського прапора в різних містах так званої "ДНР" з'явилися патріотичні написи та синьо-жовті прапори. Фото з надійних джерел", - зазначила вона.

Крім того, українські військові із зони бойових дій також надіслали фото з прапором, зазначивши, що вони гинуть за майбутнє дітей.

"Знайомі передали це фото з Промки. Бійці просили переказати: "Це наш прапор! Ми боронимо землю і гинемо за майбутнє наших дітей поруч із ним! Слава Україні!" - написала Ярина Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 23 серпня розгорнули рекордно великий прапор.