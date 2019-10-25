Аваков різко осадив США через наїзд на "Азов"

Спроба США дискредитувати спецпідрозділ НГУ "Азов" – це знак якості його боротьби за Незалежність та територіальну цілісність України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з головою місії США Крістіною Квін, повідомляє сайт МВС. Він прокоментував офіційну позицію України щодо інформаційної кампанії, яку розгорнули проти полку.

"Ганебна інформаційна кампанія про начебто розповсюдження нацистської ідеології серед особового складу окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є навмисним намаганням дискредитувати підрозділ та загалом Нацгвардію, насамперед, у свідомості міжнародних партнерів України", – зауважив міністр.

Аваков закликав дати відсіч дискредитації "Азову"

За його словами, у такий спосіб намагаються спровокувати кризу у взаєминах із союзниками та послабити позицію нашої держави у світі.

Водночас, запевнив Аваков, "Азов" є законним регулярним підрозділом НГУ. А його особовий склад зразково виконує службово-бойові завдання із захисту Батьківщини.

"Саме бойова ефективність спецпідрозділу у захисті держави від військової агресії – справжня причина намагання зупинити його іншим, гібридним, методом", – переконаний він.

Також глава МВС висловив сподівання, що українські партнери і соратники у боротьбі щодо захисту демократії звернуть увагу на чесну й відкриту позицію України та врахують вищезазначені факти.

"Ми разом дамо відсіч цим брудним і підступним методам", – підсумував Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США конгресмени зажадали від Держдепу визнати український полк "Азов" терористичною організацією.

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