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25 жовтня • оновлено в 10:52
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/ Розслідування

Аваков різко осадив США через наїзд на "Азов"

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Спроба США дискредитувати спецпідрозділ НГУ "Азов" – це знак якості його боротьби за Незалежність та територіальну цілісність України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з головою місії США Крістіною Квін, повідомляє сайт МВС. Він прокоментував офіційну позицію України щодо інформаційної кампанії, яку розгорнули проти полку.

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"Ганебна інформаційна кампанія про начебто розповсюдження нацистської ідеології серед особового складу окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є навмисним намаганням дискредитувати підрозділ та загалом Нацгвардію, насамперед, у свідомості міжнародних партнерів України", – зауважив міністр.

Аваков закликав дати відсіч дискредитації "Азову"

Аваков закликав дати відсіч дискредитації "Азову"

За його словами, у такий спосіб намагаються спровокувати кризу у взаєминах із союзниками та послабити позицію нашої держави у світі.

Водночас, запевнив Аваков, "Азов" є законним регулярним підрозділом НГУ. А його особовий склад зразково виконує службово-бойові завдання із захисту Батьківщини.

"Саме бойова ефективність спецпідрозділу у захисті держави від військової агресії – справжня причина намагання зупинити його іншим, гібридним, методом", – переконаний він.

Також глава МВС висловив сподівання, що українські партнери і соратники у боротьбі щодо захисту демократії звернуть увагу на чесну й відкриту позицію України та врахують вищезазначені факти.

"Ми разом дамо відсіч цим брудним і підступним методам", – підсумував Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США конгресмени зажадали від Держдепу визнати український полк "Азов" терористичною організацією.

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Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
"Азов"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение и в общем Нацгвардию, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины", — отметил министр... Вот чего этот человек горбатого лепит? Зататуированные свастиками от макушки до пяток азовцы под флагом вольфсангель ни разу не фaшиcты, конечно!
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СЕРГ СЕРГ
СЕРГ СЕРГ
Аваков осадил США? Как может холоп осадить хозяина!
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руденко евгений
руденко евгений
богатый русский язык. "Он прокомментировал официальную позицию Украины"...Прокомментировать и "резко осадить" - это всё-таки разные термины.
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