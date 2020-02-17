"Гестапо!" Поклонська в ефірі росТБ влаштувала істерику через Майдан

Нелегітимна депутатка Держдуми РФ, колишня "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська влаштувала істерику в ефірі російського ТБ, вимагаючи "посадок" у справі розстрілів на Майдані в 2014 році.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала відео, де погрожувала українській владі, вимагаючи справедливості.

"Вони думають, що своїми безграмотними смертними вироками когось злякають. Якими були тупоголовими гамадрилоподібними радикалами, що вбивають людей на Майдані, – такими і залишилися!" – істерила Поклонська.

Наталя Поклонська

У своїй манері вона знову розповідала про "бандерівців" і "кімнати-гестапо" в підвалах КМДА.

"Я ніколи не забуду жахи Майдану – до 6 березня 2014 року жила в Києві. І я все пам'ятаю! Думаєте, відсидітеся за спинами своїх "вельзевулів"? Ні! Ми вас всіх пересаджаємо! Буде вам новий Нюрнберг", – говорила на підвищених тонах Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наталя Поклонська раптово попросила допомоги в президента України Володимира Зеленського.

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