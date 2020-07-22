Геращенко сказав, де зараз терорист Кривош та яке його чекає покарання

Луцький терорист Максим Плохой (Кривош) після затримання поліцією зараз перебуває в слідчому ізоляторі.

Чоловіка звинувачують у тероризмі, захопленні заручників, а також у незаконному зберіганні зброї, гранат і вибухонебезпечних речовин. Про це в ефірі 1+1 розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Я впевнений, що суд не вибере жодний запобіжний захід, крім взяття під варту. Далі його чекає суд. Він отримає тривалий термін ув'язнення. Під час захоплення ніхто не загинув, та суд, думаю, це врахує. Втім, максимальна санкція – це довічне позбавлення волі. Далі слово за судом", – зазначив заступник міністра.

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