Геращенко сказав, де зараз терорист Кривош та яке його чекає покарання
Луцький терорист Максим Плохой (Кривош) після затримання поліцією зараз перебуває в слідчому ізоляторі.
Чоловіка звинувачують у тероризмі, захопленні заручників, а також у незаконному зберіганні зброї, гранат і вибухонебезпечних речовин. Про це в ефірі 1+1 розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.
"Я впевнений, що суд не вибере жодний запобіжний захід, крім взяття під варту. Далі його чекає суд. Він отримає тривалий термін ув'язнення. Під час захоплення ніхто не загинув, та суд, думаю, це врахує. Втім, максимальна санкція – це довічне позбавлення волі. Далі слово за судом", – зазначив заступник міністра.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 липня в центрі Луцька чоловік узяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його.
Опубліковано вимоги терориста, який захопив автобус у Луцьку.
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників у Луцьку.
Лише під вечір терорист випустив заручників з автобуса.
Також Зеленський розповів, як домовився з луцьким терористом і чому операція затягнулася.