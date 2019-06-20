Тимчук наклав на себе руки? Геращенко оцінив версію суїциду

Нині розглядає три версії загибелі народного депутата України Дмитра Тимчука.

Одна з них – самогубство. Про це OBOZREVATEL розповів народний депутат України, ексрадник голови МВС України Антон Геращенко.

"У поліції розглядаються всі версії: і вбивство, і суїцид, і необережне поводження зі зброєю. Що було насправді, встановиться в результаті повного розслідування і всіх експертиз", – сказав він.

Дмитро Тимчук UA.NEWS

Нардеп додав: "Він перебував у квартирі на 25-му поверсі. Там також була його цивільна дружина. Вона опитана, дала свідчення як свідок. Далі слідство розбереться".

За словами Геращенка, востаннє він особисто спілкувався з Тимчуком "декілька тижнів тому у Верховній Раді". Водночас жодних ознак депресії він не помітив. "Він не був людиною, яка виявляла на публіку свої почуття. Не можна було припустити, що у нього були якісь подібні думки", – зауважив нардеп.

Як писав OBOZREVATEL:

19 червня в Києві був знайдений мертвим координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.

Того ж дян на засіданні Верховної Ради пам'ять нардепа вшанували хвилиною мовчання.

Цивільна дружина Тимчука розповіла, що в останні дні нардеп був пригнічений і говорив, що втомився.

З'ясувалося, що Тимчук проживав у будинку на 25-му поверсі й потрапити в квартиру було неможливо для сторонніх, оскільки на виході з ліфта були встановлені двері з замком, ключі від якого мали тільки власники житла.

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