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Тимчук наклав на себе руки? Геращенко оцінив версію суїциду

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Нині розглядає три версії загибелі народного депутата України Дмитра Тимчука.

Одна з них – самогубство. Про це OBOZREVATEL розповів народний депутат України, ексрадник голови МВС України Антон Геращенко.

"У поліції розглядаються всі версії: і вбивство, і суїцид, і необережне поводження зі зброєю. Що було насправді, встановиться в результаті повного розслідування і всіх експертиз", – сказав він.

Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук

UA.NEWS

Нардеп додав: "Він перебував у квартирі на 25-му поверсі. Там також була його цивільна дружина. Вона опитана, дала свідчення як свідок. Далі слідство розбереться".

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За словами Геращенка, востаннє він особисто спілкувався з Тимчуком "декілька тижнів тому у Верховній Раді". Водночас жодних ознак депресії він не помітив. "Він не був людиною, яка виявляла на публіку свої почуття. Не можна було припустити, що у нього були якісь подібні думки", – зауважив нардеп.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Дмитро ТимчукАнтон Геращенко
Місце
УкраїнаКиїв
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А у Антонины есть наградной пистолет или граната?
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леня зе
леня зе
шо вы все мусолите про говорящую каску.умер максим- ну и йух с ним
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