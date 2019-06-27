26 червня біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" почався перший етап відведення українських підрозділів.

Ще приблизно 2,5 роки тому в Мінську були визначені 4 пункти, в яких в якості пілотного проекту був запропонований алгоритм розведення протиборчих сторін, щоб припинити обстріли. Одним з таких пунктів була позначена Станиця Луганська.

Одним з обов'язкових умов було 7-денне повне припинення вогню. Протягом усього цього періоду терористи завжди порушували ці домовленості. Цього разу якимось дивом, мабуть, отримавши вказівку з Москви, вони дотримали всі ці зовнішні умови.

Можу навести факти. Перше. Ще вчора люди, які проходили через КПВВ, повідомляли про те, що на блокпостах терористів відбулася ротація. Замість так званих наших хлопчиків з'явилися люди військової виправки, в нехарактерному для 1-го і 2-го армійських корпусів обмундируванні. За говором, як говорили луганчани, "не наші".

КПВВ, ілюстрація informator.news

У призначений час, коли піднялася ракета, особовий склад – і наш, і терористів – була відведена на певні позиції.

Разом з тим треба мати на увазі, що за затвердженим алгоритмом протягом 10 днів повинен відбутися демонтаж укріплених споруд. Українській стороні фактично треба демонтувати тільки пересувні вагончики, в яких розміщувалися прикордонники і фіскали на КПВВ. А ці негідники за цей час встигли забетонували. Як вони будуть демонтувати повноцінний укріпрайон, я не знаю. Єдиний спосіб – підірвати.

Сьогодні вранці від мешканців надійшла досить тривожна інформація. Справа в тому, що правий берег Сіверського Дінця контролюємо ми, а лівий берег контролюють терористи. На лівому березі є панівна висота. На цій висоті і в районі ще двох населених пунктів люди помітили велике скупчення живої сили в таких обсягах, в яких вони не бачили за кілька років.

Самі місцеві жителі з цього приводу дуже стривожені.

У 2016 році терористи провели підлий, але характерний для них прийом. В один із днів, в кінці часу роботи КПВВ, коли вони зі своєї території випустили останню партію цивільних, за спинами цих цивільних через міст перейшли 4 сепаратиста. Вони сховалися під незруйнованим перекриттям мосту.

Наші на ці дії чомусь ніяк не відреагували. Була команда спостерігати. Поки наші спостерігали, ці там обладнали повноцінний блокпост. На нашому боці річки. Таким чином, мало того, що вони перебралися на нашу сторону річки, так вони ще й повністю контролювали бруківку переправу.

У разі якщо у них виникне спокуса повторити подібний маневр, то тут можемо сподіватися виключно на нашу розвідку і наших військовослужбовців, тому що на крики, крики і демарші з боку імпотентного ОБСЄ я зовсім не розраховую.

Новини Відведення сил ЗСУ під Луганськом показали на відео

Я не виключаю того, що у терористів може виникнути така спокуса – за допомогою підтримки регулярних військ Російської Федерації скористатися відведенням українських військ безпосередньо з берега, стрімко перебратися і захопити плацдарм вже на нашому березі.

Крім того, у нас була доповідь розвідки, згідно з яким на одній з нарад у Пасічника один з місцевих "керівників", "міцний господарник", доповідав, що вони вже підготували металеву збірно-розбірну конструкцію, яку можна буде використовувати в якості переправи, що не чекаючи ремонту пошкодженого моста для переправлення транспорту. Приготована конструкція у них вже є. Будуть вони її використовувати чи ні – не знаю.

З приводу Маріуполя – ця точка теж була визначена. Деталями ситуації я поки не володію. Наскільки ймовірно розведення військ там, у мене поки інформації немає. Але все-таки є великі сумніви. Там поруч, впритул, знаходиться околиця міста Маріуполь.

Між іншим, у Станиці Луганській протягом всього цього періоду, близько 2 років, як тільки виникала якась активність української сторони з точки зору відведення військ, місцеві жителі виходили з акціями протесту. Люди бояться залишатися без захисту з боку української армії.

Як поводитимуться маріупольці, я не знаю. Але, думаю, навряд чи вони будуть в захваті від перспективи опинитися в сірій зоні.

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