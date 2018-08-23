Генпрокуратура оголосила підозру головному податківцю Вінниччини

Генеральна прокуратура повідомила про підозру начальнику головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Руслану Осмоловському.

"На сьогодні в цьому провадженні оголошено про підозру начальнику Головного управління ДФС у Вінницькій області О. у здійсненні кримінальних правопорушень, а також іще двом активним учасникам злочинної організації Н. та Ч., одного з яких оголошено в розшук", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ГПУ.

Генпрокуратура спільно з СБУ веде досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами створення злочинної організації для здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Зокрема, йдеться про зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС, умисне ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання під час експортно-імпортних операцій, отримання неправомірної вигоди.

У Генпрокуратурі повідомили, що в результаті порушень податкового законодавства та законодавства у сфері ведення зовнішньоекономічної діяльності злочинне угруповання під керівництвом посадових осіб органів ДФС завдало державі збитків на суму понад 300 млн грн.

При цьому суд уже обрав одному з учасників злочинної організації Ч. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 50 мільйонів гривень.

Руслан Осмоловський

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно під приціл ГПУ потрапив також головний фіскал України.