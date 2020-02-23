Коронавірус в Україні: чиновники виправдовуються за бунт

Сюжети про те, як у Нових Санжарах зустріли евакуйованих із Китаю українців, облетіли весь світ. Однак бунт проти земляків, які опинилися в біді, ріс і формувався задовго до їхнього прильоту на батьківщину.

В Обухівському районі під Києвом місцеві депутати терміново скликали сесію, щоб не допустити людей до місцевого санаторію. У Тернопільській області чиновники заявили про геноцид, у Винниках Львівської – місцеві жителі забарикадували госпіталь. Спробували перекривати дороги і на Харківщині.

Хто першим "кинув камінь", що насправді відбувалося в цих населених пунктах, як "чекали" українців у Харківській області, і як це пояснюють чиновники, які брали активну участь у протестах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як наростала паніка

Перші бунти проти розміщення евакуйованих із Китаю українців почалися в Тернопільській області. 17 лютого з'явилась інформація про можливе прибуття в санаторій "Медобори" в селі Конопівка ввечері. Ніхто з місцевих чиновників – ні в ОДА, ні в Нацполіції її не підтвердив, але і не спростував.

Молебень у Тернопільській області Скрін відео

Глава ОДА Ігор Сопель заявив журналістам, що не давав дозволу на приїзд евакуйованих. І навіть намагався заспокоїти. Але ситуація наростала, як сніговий ком.

Тему стали активно обговорювати в соцмережах. Особливо проявляли активність жителі Микулинецької ОТГ, в яку входить Конопівка, основний меседж їх постів – не допустити приїзду людей із Китаю.

У своїй групі в соцмережах "Конопівка-Медобори" усіх скликали на протест, і люди вийшли.

У результаті протестів на позачергову сесію зібралася сільрада, де півночі обговорювали ситуацію. "І ми підтримуємо наших людей і проти розміщення евакуйованих", – сказав сільський голова Петро Осипчук.

Головлікар санаторію "Медобори" Василь Мартинюк на мітингу повідомив, що дав згоду прем'єр-міністру розмістити евакуйованих у себе. На той момент у санаторії з 350 місць було зайнято лише 40.

"Але за умови, що наші співробітники не будуть контактувати з евакуйованими. І має бути комунікація з жителями села та області", – сказав головлікар і наголосив, що евакуйовані абсолютно здорові.

Договорити йому не дали. Виступали й інші лікарі, пояснюючи, що жителям нічого не загрожує.

"Насамперед ризикуємо ми, лікарі. Оскільки нам доведеться спілкуватися з евакуйованими. Ризики для інших мінімальні. І подумайте, там українці, такі самі, як і ви, це можуть бути ваші діти", – говорив мітингувальникам лікар-інфекціоніст, професор Тернопільського університету Василь Копча.

Але люди перебивали лікарів криками "Ганьба!" У групі "Конопівка-Медобори" ситуація нагніталася постійно. Людей запрошували на молебні, яких пройшло кілька. Всі молебні вів священик ПЦУ Василь Мариновський. "Третю добу на обороні", – так названий сюжет за участю священика.

Люди накручували себе в соцмережах Група Конопівка-Медобори Фейсбук

Судячи з постів у групі й опублікованих відео, народ не розходиться там навіть коли евакуйованих уже розмістили в Санжарах. Бояться, що їх усе-таки привезуть. Наступний етап – організація блок-постів, шини.

19 лютого на сесію зібралася Тернопільська облрада, де перший заступник голови ради Василь Деревляний заявив, що рішення нинішньої влади поселити евакуйованих у густонаселених районах – це геноцид українського народу, санаторій не підготовлений для прийому евакуйованих і закликав підтримати громаду в опорі.

"Інформація про геноцид перекручена, а уряд повинен піти у відставку за провал інформаційної кампанії з розміщення евакуйованих із КНР українців", – заявив Василь Деревляний, з яким зв'язався OBOZREVATEL.

"Вище керівництво країни, Кабмін, МОЗ самоусунулися від вирішення цих проблем. Ось дивіться, ми тут розбиралися на території області. Була урядова директива обласним адміністраціям підготувати для Кабміну ще на 5 лютого інформацію про потреби і підготовку до прийняття людей. Ми вказали, скільки необхідно коштів, що потрібно, і відправили до Міністерства охорони здоров'я. На сьогодні ніхто нам нічого не відповів, і ніхто не дав ні грошей на підготовку, ні директив, що саме робити", – каже Деревляний.

Він пояснює – протести почалися через те, що верховна влада намагалася таємно знайти місце розміщення евакуйованих, що викликало хвилю недовіри.

"Люди з МОЗ, які приїхали до нас оглядати об'єкт, нікому нічого не повідомили, приїхали в таємному режимі разом зі співробітниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Жодної роботи ніхто не проводив. Громадяни дізналися, що хтось щось робить тихесенько, що завжди викликає підозру, і піднялися. Не можна так чинити з людьми", – вважає Деревляний.

Він також наголосив, що приміщення санаторію взагалі не підготовлені. "Ну ніде ж у світі так не робили, спеціально обладнували щось", – припускає чиновник.

Що стосується геноциду, чиновник запевняє, що його просто неправильно зрозуміли.

"Я не відмовляюся від своїх слів, але вони стосувалися не ситуації з евакуйованими, а стану медицини у нас в області. У нас кількість людей, хворих на рак постійно зростає. Ситуація дуже серйозна. Але при цьому люди перестали звертатися до лікарів, бо не вірять медицині і помирають вдома. Але цим ніхто не хоче займатися з чиновників від медицини. Не проводяться профілактичні заходи, щоб люди були здорові. І я вважаю це геноцидом", – запевняє Деревляний.

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Він також називає провокацією "кидання каміння в автобуси" в Санжарах.

"Не вірю, щоб звичайні люди могли так поводитися. А якби там були їхні діти. Це дуже схоже на провокацію. Протести були, але не проти евакуйованих українців, а проти поліції і влади, яка виявилася нездатною нормально провести інформаційну кампанію. Спочатку розгойдали ситуацію. Люди повірили, що коронавірус – це смертельно небезпечно. І що ви тепер від них хочете?" – говорить чиновник.

У Винниках стримували протест?

Місто Винники Львівської області стало другим населеним пунктом, який влаштував бунт проти українців, евакуйованих із Китаю. Людей нібито збиралися розмістити на території шпиталю ветеранів війни та репресованих ім. Юрія Липи.

19 лютого там почали евакуацію пацієнтів. Місцеві жителі заблокували під'їзд до госпіталю, а влада міста підтримала громаду – поставила намет і організувала цілодобове чергування. Також чиновники пообіцяли інформувати людей про те, що відбувається з літаком із Китаю.

У той же день влада міста заспокоїла місцевих жителів – відреагувала на панічні настрої у військовому шпиталі. "Люди повертаються в свої палати, а медперсонал буде працювати в штатному режимі. І я можу сказати, що мета виправдовує засоби – як би ми цього не досягали, але ми це зробили", – виступив перед людьми заступник голови міста Богдан Шустер.

Так зустрічали евакуйованих

Відео, де медперсонал на радощах співає гімн України, стало просто вірусним. Така реакція у співробітників шпиталю на те, що до них на 14 днів не привезуть українців з Уханя. Одна з медсестер навіть розплакалася на радощах, пишуть очевидці. "Коли звучить гімн, завжди ж гордість розпирає, правда? Мурашки. А тут соромно. Могли б якийсь інший репертуар вибрати в честь повідомлення інфи, що людей із Китаю везуть не в Винники. "Розпрягайте хлопці коней" або що", – написала Крістіна Коціра.

Заступник голови Винників Богдан Шустер не був під час виконання гімну у госпіталі. "Таке явище було, але до якої події воно було приурочено – сказати не можу. Але що стосується підтримки людей, то міська влада завжди стоїть на захисті інтересів і безпеки містян. Ми бачили, що відбувається евакуація пацієнтів – це 780 людей, припинення діяльності госпіталю. Це ще близько тисячі людей", – згадує Шустер.

Він пояснює, що місцеві жителі, почувши всю цю інформацію, зібралися біля стін шпиталю. А міська влада, каже Богдан Шустер, фактично півтори доби контролювала процес, щоб він не переріс у зіткнення, як це сталося в Санжарах.

"Там ситуація гірша, нам її вдалося врегулювати. Але у нас дійсно була величезна кількість людей. Не виключаю, що були і провокатори, які вигукували різні речі. Наприклад, "спалити їх" або "перетрусити землею". Але звичайні люди хотіли отримати інформацію – куди привезуть евакуйованих із Китаю", – уточнив чиновник.

Винники готуються до зустрічі земляків із Китаю

Пацієнти переживали тому що хтось щойно переніс операцію, були лежачі, хтось – готувався до операції. Саме це викликало хвилю обурення у хворих.

"А для жителів важливим було питання безпеки. Шпиталь розташований на найвищій точці, яка є початковою точкою каналізаційної мережі, яка з'єднана з усім містом. А живе в Винниках майже 20 тис. населення.

"Як і в Санжарах, шпиталь не обладнаний боксами, там немає закритого доступу. І саме це і хвилювало місцевих жителів. А сюди повинні були привезти людей, які потенційно мали бути інфікованими. При цьому, багатоповерхівки з людьми розташовані на відстані 200-300 метрів від госпіталю. Медустанова розташована в центрі міста", – каже Шустер.

Він додає, що, коли літак приземлився в Україні, шпиталь уже працював у штатному режимі – людям проводили операції. А доступ до нього був відкритий постійно.

"Всі говорили, що його перекрили і забарикадували, але це неправда. Так, біля воріт дійсно стояли шини. Але заїзд "швидких", поставка медикаментів, і продуктів не переривалися ні на хвилину", – уточнив Шустер.

Він додає, що як представник влади і житель міста, дуже радий, що додому, в Україну, повернулися здорові і неінфіковані співвітчизники.

"Інакше це була б катастрофа загальнонаціонального масштабу для всієї країни, незалежно від того, де б їх поселили – в Санжарах, під Києвом або у Львові. Адже хтось міг прилетіти з іншої країни з коронавірусом. І ми повинні бути готові як держава для ухвалення таких рішень. І ми згодні, що повинні проводитися навчання. Але їх потрібно спланувати, а людей попередити. Тому що на той момент усе відбувалося в авральному порядку, що і викликало бурю обурення", – вважає заступник голови Винників.

І уточнив, що серед пацієнтів, медиків або місцевих жителів не було упередженого ставлення до евакуйованих із Китаю співвітчизників. "Це звичайні українці, яких ми повинні були прийняти. Але хотілося, щоб усіх проінформували, а приміщення приготували й обладнали до прийому людей", – підсумував Богдан Шустер.

Під Харковом протестували "без злого умислу"

20 лютого в Харківській області (саме там приземлився літак з Ухані) з'явилася інформація, що жителі селища Старий Салтів зібралися перекривати дорогу через українців, яких евакуювали з Китаю. Нібито людей хочуть розмістити на базі відпочинку ім. Соїча. Вона розташована на березі річки Сіверський Донець в смт Старий Салтів Вовчанського району. Це майже в 60 км від першої столиці.

Але в соцмережах одразу з'явилися коментарі: "Чому в Харків? Ми що – другосортні?". Володимир Чечельницький із Харкова, пише, що під загрозу поставили 1,5 млн. осіб.

"Старий Салтів (база Соїча) вище за течією Сіверського Дінця, ніж Кочеток. Водозабір Харкова – в Кочетку. Може захворіти китайською заразою 1.5 млн людей, оскільки шляхи поширення вірусу досі не вивчені", – уточнює харків'янин.

Правда, в адміністрації селища Старий Салтів нас запевнили, що місцеві жителі нічого не збиралися перекривати. Вони просто прийшли дізнатися подробиці.

"Жодної дестабілізації не було, ніхто дорогу не перекривав і ніяких демонстрацій не влаштовували! У четвер о 8 ранку дійсно прийшли місцеві жителі, вони теж почули чутки, хотіли дізнатися подробиці. Ми зв'язалися з керівництвом бази. Там пояснили, що до них дійсно зверталися з питанням евакуації людей. Але на базі немає опалення. Ми спокійно поговорили з місцевими жителями, і вони розійшлися. Запевняю, люди прийшли дізнатися подробиці без злого умислу!" – запевнив нас селищний голова Едуард Коновалов.

stsaltiv.gov.ua

Нагадаємо, за даними МВС, евакуйованих із Китаю українців – близько ста осіб. Там є жителі Львівської, Волинської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Одеської, Полтавської, Харківської, Київської, Миколаївської, Кіровоградської областей, Києва та Кривого Рогу.

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