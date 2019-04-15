В сфере грядущей смены элит, на данный момент, меня беспокоит всего один вопрос – судьба Владимира Рубана, которого вместе с Надеждой Савченко удерживают в СИЗО по инспирированному властью делу. Сегодня важный день. Им будут пытаться продлить меру пресечения, по фактически сфабрикованному делу.

Возможно, в чем то они преступили закон. Но это было следствие подлого капкана, который расставила власть.

Я мало знаком с Савченко, но благодарен за поддержку в своё время. Я уверен что ей нужна просто серьезная реабилитация после русской тюрьмы. И по-этому, обвинения в том, что Рубан и Савченко планировали свергнуть власть и устроить кровавый террор в центре Киева, выглядят никчемно и абсурдно.

Я, как никто другой знаю, кто такой Владимир Рубан. Потому что прошел с ним вместе 2014-15ый год. Рубан самоотверженный профи своего дела, который спас из плена тысячи человек. Странный, самобытный, непонятный. Но он сумел организовать офицерский корпус. Такой себе аналог "голубых касок". Он буквально рисковал судьбой собственного сына, оставляя его порою в залог Безлеру и другим колоборантам в качестве гарантии обмена пленными. Волонтеры, работающие с Рубаном в ОК, вывозили тысячи останков украинских солдат и добровольцев... Эти примеры можно перечислять бесконечно, но особо я хочу остановиться на одном знаковом случае.

В 2014-ом году в Днепропетровскую администрацию обратилась Всемирная еврейская организация "Джойнт" вместе с раввинами Донецка и Днепра с просьбой эвакуировать из Донецка и Горловки в разгар военных действий около 150 человек еврейской национальности - людей разных возрастов. Поскольку им угрожала гипотетическая опасность от российских оккупантов.

И тогда ДнепрОДА совместно с Рубаном и его людьми разработали спецоперацию "Исход" - под прикрытием. Командующий округом генерал Хомчак был поставлен в курс дела. Был остановлен огонь с двух сторон. Беженцев, стариков и детей, вывезли прямо из центра Донецка и передали в руки еврейской общины Днепра по прибытии. Были слезы, счастье и безмерная благодарность.

Так вот, у меня вопрос?!

Кровавый террор говорите?! В моем понимании Рубан праведник мира, и переговорщик особенно деликатного уровня. Ни Порошенко, ни Медведчук, ни "минские группы" не спасли и десятой части людей, которых вытащил Рубан. Несмотря на мощный пиар и монополизацию темы обмена администрацией презедента. Рубан достоин не только амнистии, но и наград.

Сегодня хотелось бы обратиться к судьям Броварского суда. Я знаю что на вас давят. Старая система сопротивляется. Не прогибайтесь! Оставайтесь беспристрастными и справедливыми.

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