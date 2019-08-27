Геніталії згодувала собаці: спливли моторошні подробиці кривавої розправи під Рівним

Жінка, яка задушила і намагалася розчленувати сокирою свого чоловіка в селі Обарів Рівненської області, сама зізналася в скоєному сусідам.

Причиною вона назвала постійні приниження і насильство. Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вискакує з дому, розплетена, в крові. Вона така: "Що зі мною буде, що зі мною буде, я навіки буду жити в тюрмі". Спочатку не повірила, що Марія вбила чоловіка, але коли зайшла в будинок, ледь не зомліла. На підлозі лежить, зарубаний. Я кажу: "Де голова?" А вона: "Там, у мішку", – поділилася сусідка.

Під Рівним дружина жорстоко розправилася з чоловіком

Відзначається, що односельці викликали поліцію і збіглися до будинку. Стало відомо, що дружина чоловіка хотіла розчленувати – встигла відрізати геніталії і згодувати собаці.

Свою жорстокість жінка пояснила тим, що чоловік її постійно ображав.

"Неодноразово бив, постійно зловживав спиртними напоями і на цьому грунті у неї такий мотив виник, що вона не бачила виходу, крім як позбавити його життя. Сусіди відзначають, що він її бив, бігав за нею із сокирою", – розповів керівник слідчого відділення Вадим Артюхович.

Офіційно убитий Олександр не працював, ходив по підробітках, жінка ж була вдома і перебувала на обліку у психіатра, тому що має поведінкові розлади. При цьому, агресії за нею не помічали. "Дружина вона нормальна. Їсти наварить, жили нормально", – розповіла сусідка.

Під Рівним дружина жорстоко вбила чоловіка Скріншот з відео

"Коли я ще тут жив, то все було добре, а так нічого не можу сказати, тому що мене 4 роки не було. Коли я тут жив, була чистота і порядок, а зараз подивіться – стайня", – поділився син подружжя Віктор Фесянов. Він готується до похорону і відмовився бачитися з матір'ю.

За словами правоохоронців, жінка має пройти психіатричну експертизу, тому про її осудність поки рано говорити. "Вона кається. Видно, що вона шкодує про це все і їй не байдужа вся ситуація. Людина усвідомлює, що накоїла", – відзначили в поліції.

Поки що жінці оголосили підозру в умисному вбивстві і взяли під варту на два місяці. Їй загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

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