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17 грудня • оновлено в 18:54
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/ Розслідування

Генерала Марченка випустили із СІЗО

7.8т
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Генерал-майор Дмитро Марченко, якого підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, вийшов із СІЗО.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ексрадник міністра оборони й ексрадник президента України Юрій Бірюков.

Напередодні п'ятий президент України Петро Порошенко офіційно вніс заставу в 20 мільйонів гривень за Марченка. Також кошти для застави генерала збирали на благодійному концерті гурту "Ot Vinta".

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Генерала Марченка випустили з СІЗО

Генерала Марченка випустили з СІЗО

ФБ Юрія Бірюкова

Генерала Марченка випустили з СІЗО

Генерала Марченка випустили з СІЗО

ФБ Юрія Бірюкова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Чотирьох військовослужбовців, яких разом із генерал-майором Дмитром Марченком підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, взяли під варту. Водночас одному з них присудили домашній арешт.

  • Працівники ДБР і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

  • У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів.

  • ДБР повідомило про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ.

  • 28 листопада Київський апеляційний суд залишив під вартою Дмитра Марченка. Підсудний перебуватиме в СІЗО до 3 січня. Однак суд прийняв доводи сторони захисту і знизив заставу з 76 до 20 млн гривень.

  • У Києві відбувся благодійний концерт гурту "Ot Vinta". Активісти збирали кошти для звільнення Дмитра Марченка.

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Особа
Дмитро Марченко
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Слава Герою!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Подельник внес залог, спасая кореша
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Ti Yudgin
Ti Yudgin
Какие хенералы, такая и страна.
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