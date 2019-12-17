Генерала Марченка випустили із СІЗО

Генерал-майор Дмитро Марченко, якого підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, вийшов із СІЗО.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ексрадник міністра оборони й ексрадник президента України Юрій Бірюков.

Напередодні п'ятий президент України Петро Порошенко офіційно вніс заставу в 20 мільйонів гривень за Марченка. Також кошти для застави генерала збирали на благодійному концерті гурту "Ot Vinta".

Генерала Марченка випустили з СІЗО ФБ Юрія Бірюкова

Генерала Марченка випустили з СІЗО ФБ Юрія Бірюкова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чотирьох військовослужбовців, яких разом із генерал-майором Дмитром Марченком підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, взяли під варту. Водночас одному з них присудили домашній арешт.

Працівники ДБР і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів.

ДБР повідомило про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ.

28 листопада Київський апеляційний суд залишив під вартою Дмитра Марченка. Підсудний перебуватиме в СІЗО до 3 січня. Однак суд прийняв доводи сторони захисту і знизив заставу з 76 до 20 млн гривень.

У Києві відбувся благодійний концерт гурту "Ot Vinta". Активісти збирали кошти для звільнення Дмитра Марченка.

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