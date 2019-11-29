"Вибрати мале зло": генерал дав Зеленському пораду щодо війни на Донбасі

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що Україні необхідна "мирна пауза" у війні на Донбасі.

Її період має становити щонайменше 5 років. Про це він розповів OBOZREVATEL.

"Ми мусимо зміцнювати військовий потенціал. А для того, щоб це робити ефективно, нам необхідна сильна економіка, нам необхідно просувати реформи. І для цього нам потрібно взяти мирну паузу", – пояснив генерал.

Україна має взяти мирну паузу на Донбасі, сказав генерал Романенко

У цьому контексті він заявив про можливість "обрати мале зло, домовитися на прийнятних для України умовах миру" і використати цей час, щоб зміцнити економіку і військовий потенціал держави. За оцінками Романенка, цей період має становити "не менше, ніж 5 років".

За його словами, після завершення цієї "мирної паузи" Україна буде здатна "вирішувати стратегічні й військові питання на Донбасі по-іншому. Зокрема з позиції сили".

Як писав OBOZREVATEL, глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ розпочати прямий діалог з Донбасом.

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