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30 листопада • оновлено в 11:14
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"Вибрати мале зло": генерал дав Зеленському пораду щодо війни на Донбасі

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Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що Україні необхідна "мирна пауза" у війні на Донбасі.

Її період має становити щонайменше 5 років. Про це він розповів OBOZREVATEL.

"Ми мусимо зміцнювати військовий потенціал. А для того, щоб це робити ефективно, нам необхідна сильна економіка, нам необхідно просувати реформи. І для цього нам потрібно взяти мирну паузу", – пояснив генерал.

Україна має взяти мирну паузу на Донбасі, сказав генерал Романенко

Україна має взяти мирну паузу на Донбасі, сказав генерал Романенко

У цьому контексті він заявив про можливість "обрати мале зло, домовитися на прийнятних для України умовах миру" і використати цей час, щоб зміцнити економіку і військовий потенціал держави. За оцінками Романенка, цей період має становити "не менше, ніж 5 років".

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За його словами, після завершення цієї "мирної паузи" Україна буде здатна "вирішувати стратегічні й військові питання на Донбасі по-іншому. Зокрема з позиції сили".

Як писав OBOZREVATEL, глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ розпочати прямий діалог з Донбасом.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Донбасу
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Пан генерал предлагает долгосрочный вариант с последующим окончательным принуждением к миру. Опыт Грузии ничему не учит.
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