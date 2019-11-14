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14 листопада • оновлено в 23:18
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Генерал запідозрив Зеленського в грі в піддавки з Путіним

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Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан побачив ознаки "гри в піддавки", яку правляча команда в Україні веде з Кремлем.

"Останнім часом керівництво країни уникає називати Росію агресором і звинувачувати особисто Путіна в тому, що він є ініціатором цієї агресії – анексії Криму та окупації частини Донбасу", – сказав він OBOZREVATEL.

У цьому контексті генерал припустив: "Очевидно, що є якісь домовленості, про які суспільство не знає. Можливо, є бажання якщо і не зробити якийсь комплімент Путіну, то зіграти з ним у піддавки, мовляв, ми йдемо вам назустріч".

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На його думку, ця позиція "контрпродуктивна і жодної користі не принесе". Таким же контпродуктивним він вважає і намір української сторони поставити росіянам питання: "що ви реально хочете від нас", як про це сказав глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Запитувати у Путіна, чого він хоче від нас – вкрай контпродуктивно. Українська сторона повинна поставити питання, чого вона хоче. А вона хоче, щоб були виконані Мінські домовленості – насамперед, виведені російські війська і відновлений контроль України над державним кордоном, а вибори повинні пройти тільки після того, як там станеться демократизація, десепаратизація і буде встановлений український конституційний лад".

Запитувати у Путіна, чого він хоче від нас – вкрай контпродуктивно, переконаний генерал Богдан

Запитувати у Путіна, чого він хоче від нас – вкрай контпродуктивно, переконаний генерал Богдан

Офіційний сайт президента України

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про те, що Україна "розраховує на чітку розмову" з Росією в нормандському форматі. "Ми розраховуємо на чітку розмову, щоб прийти і сказати: що ви реально хочете від нас. На таку розмову розраховує Володимир Зеленський", – сказав він.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особи
Василь Богдан Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу нормандський формат
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