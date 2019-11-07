Генерал закликав СБУ зайнятися Сивохою

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан впевнений, що заявою радника секретаря РНБО Сергія Сивохи про соцопитування на окупованих територіях Донбасу повинна зацікавитися Служба безпеки України.

"Це питання до СБУ – у який спосіб Сивохо проводив такі соцдослідження. Можливо, цю інформацію їм підкинули російські спецслужби. Цього я не виключаю", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті генерал зауважив: "Сам пан Сивохо довгий час перебував у Російській Федерації, а коли повернувся в Україну, почав співати фактично за партитурою Кремля – про те, що це громадянський конфлікт і так далі".

"Це питання до СБУ – в який спосіб Сивохо проводив такі соцдослідження", – заявив генерал

Коментуючи твердження Сивохи про те, що нібито соцопитування показало готовність жителів окупованих територій в своїй більшості голосувати за представників партії "Слуга народу", Богдан нагадав: "Але вибачте, наша держава складається не тільки зі "Слуги народу", у нас є різні політичні партії".

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню "Лівий берег" Сивохо заявив про соцопитування, нібито проведені на окупованих територіях Донбасу. Водночас він не навів точних цифр опитування, а також відмовився відповідати на запитання, як саме воно було проведено.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сивохо зробив заяву про те, що встановленню миру на Донбасі перешкоджає "войовнича меншість".

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