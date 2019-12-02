Генерал відповів на загрозу Кремля про "втрату кількох областей" України

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що висловлювання голови нелегітимної Держдуми РФ про можливу втрату Україною кількох областей – тиск напередодні нормандського саміту.

"Це можна розглядати як загрозу, щоб українська сторона була більш поступливою на переговорах 9 грудня", – сказав він OBOZREVATEL.

Генерал переконаний, що фактично йдеться про нову спробу Кремля втрутитися у внутрішні справи України. "Але ми зможемо їм протистояти", – запевнив він.

Війська РФ

"Володін вважає, що Україна буде миритися з тим, що області будуть кудись відходити? Ні, звичайно. Якщо це буде відбуватися, це буде посилення війни", – наголосив Романенко.

За його словами, на відміну від 2014 року, коли РФ вдалося практично без опору окупувати Крим, "цього разу ми підготовлені набагато краще, ми нарощуємо свій військовий потенціал". "Зокрема, в 2020 році вперше за 28 років на армію передбачено 3% ВВП", – нагадав генерал.

Як писав OBOZREVATEL:

Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити кілька областей. За його словами, Київ нібито "утискає права малих народів".

Коментуючи цю заяву, голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що українська влада докладе всіх зусиль для об'єднання суспільства і не допустить його розколу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посміявся над погрозами Володіна щодо розпаду України.

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