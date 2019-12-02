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2 грудня • оновлено в 21:52
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/ Розслідування

Генерал відповів на загрозу Кремля про "втрату кількох областей" України

4.6т
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Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що висловлювання голови нелегітимної Держдуми РФ про можливу втрату Україною кількох областей – тиск напередодні нормандського саміту.

"Це можна розглядати як загрозу, щоб українська сторона була більш поступливою на переговорах 9 грудня", – сказав він OBOZREVATEL.

Генерал переконаний, що фактично йдеться про нову спробу Кремля втрутитися у внутрішні справи України. "Але ми зможемо їм протистояти", – запевнив він.

Війська РФ

Війська РФ

"Володін вважає, що Україна буде миритися з тим, що області будуть кудись відходити? Ні, звичайно. Якщо це буде відбуватися, це буде посилення війни", – наголосив Романенко.

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За його словами, на відміну від 2014 року, коли РФ вдалося практично без опору окупувати Крим, "цього разу ми підготовлені набагато краще, ми нарощуємо свій військовий потенціал". "Зокрема, в 2020 році вперше за 28 років на армію передбачено 3% ВВП", – нагадав генерал.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити кілька областей. За його словами, Київ нібито "утискає права малих народів".

  • Коментуючи цю заяву, голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що українська влада докладе всіх зусиль для об'єднання суспільства і не допустить його розколу.

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посміявся над погрозами Володіна щодо розпаду України.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
В`ячеслав Володін Ігор Романенко
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
лучше бы ты противостоял цене на газ и прочую комуналку,которая по итогам евроотсосияции стала космически термос-писвисной.
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Это не угроза недоумки! Это предупреждение о грозящей вам опасности, которую вы сами приближаете своим безмозглым правлением!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Неподскакивающий Нескакун, ПрипиZдень ,среди всех проблем волнующих украинцев, вопрос языка в пятом-шестом десятке. Это только в вашем воспалённом мозгу, может родиться такой бред .
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
АБАлдеть! " в 2020 году впервые за 28 лет на армию предусмотрено 3% ВВП", Только ВВП Украины в " раза меньше, чем в 13 году, т.е. по уровню 13 года - это 1.5%. И во вторых, надо ещё бюджет ВЫПОЛНИТЬ!
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