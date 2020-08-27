Україна, як ніхто інший, знає ціну гарантіям Росії, – генерал США про ядерну зброю Кремля

Росія використовує наявність ядерної зброї лише як один з інструментів в арсеналі, частіше вдаючись до більш звичних гібридних методів війни, – наприклад, як проти України.

Про це в коментарі телеканалу "Дом" заявив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Загроза Україні виходить саме з Кремля. І щотижня на Донбасі гинуть військовослужбовці українських Збройних сил, навіть у період припинення вогню.

Тому, мені здається, Україна, як ніхто інший, знає справжню ціну гарантіям безпеки Росії за Договором про відмову від ядерних озброєнь – Кремль легко відкидає будь-які гарантії", – сказав військовий.

Він наголосив, що значення цього Договору дуже велике в плані контролю над озброєннями й зниження небезпеки виникнення конфліктів із застосуванням ядерної зброї.

Водночас Кремль, за словами Ходжеса, частіше застосовує більш звичні для себе гібридні засоби впливу, будь-то дезінформація, кібератаки, спрямовані на знищення інфраструктури й населення або на дестабілізацію політичних систем.

"Для Росії це цілком звичні інструменти, поряд із повним набором традиційних озброєнь. Тому для Сполучених Штатів дуже важливо тримати свій ядерний потенціал у повній готовності й відмінному технічному стані, – для ефективного стримування ядерної загрози з боку Росії або Китаю", – зазначив генерал лейтенант.

Він також назвав непідписання нового Договору СНО-3 (договору щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь) між РФ і США величезною помилкою.

"Але я зберігаю певний оптимізм із приводу того, що цей Договір все-таки буде продовжено на деякий час... Водночас я думаю, що висловлена Білим Домом ідея приєднати до цього Договору і Китай, зробивши його учасником переговорів із контролю над озброєннями, – теж вельми корисна", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що ключовою загрозою для Чорноморського регіону є мілітаризація Росією українського анексованого Криму.