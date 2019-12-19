Генерал сказав, як контролювати кордон з РФ і Азовське море

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив про те, що владі слід приділяти більше уваги питанням підвищення обороноздатності України, зокрема, реалізації програми "П'ять кроків" і постановки на озброєння крилатої ракети "Блискавка".

"До владу прийшли люди, які перебувають в полоні ілюзії, що можна досягти миру тільки переговорами з Путіним ", – зауважив він у коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті генерал нагадав про те, що президент України Володимир Зеленський в якості своєї основної мети озвучував мету щодо встановлення миру на Донбасі. "Але остання зустріч в Парижі, думаю, трохи відкрила йому очі на ситуацію, і він вже не настільки рішучий в прагненні бути "президентом миру", як він позиціонував себе до цього", – зауважив Богдан, маючи на увазі "нормандський саміт", що відбувся 9 грудня.

Бійці ЗСУ

Він заявив, що "домовитися безпосередньо з Путіним неможливо", а стратегічна мета глави Кремля відома: "Розділ України на окремі князівства, баронства, знищення України як незалежної демократичної держави". "Це не новина. Інша справа, як Україна мобілізує внутрішній ресурс, міжнародну громадськість, щоб не тільки зупинити, а й дати відсіч путінському режиму", – підкреслив генерал.

Богдан нагадав про державну програму щодо посилення обороноздатності країни "П'ять кроків". "Це програма багатоформатна, вона стосується різних родів військ, в тому числі ракетного озброєння", – сказав він.

За словами генерала, крилаті ракети "Нептун" і ракетний комплекс "Грім-2" вже пройшли успішні випробування в рамках програми. Точно так само "вже на виході" надзвукова крилата ракета "Блискавка" з дальністю 250 кілометрів, "яка дуже не сподобалася режиму Путіна".

"Якби процес йшов належним чином, то в першому півріччі 2020 року "Блискавка" могла б бути поставлена на озброєння ЗСУ. Це дало б можливість контролювати Азовське море і територію України до тієї частини кордону, яку поки що ми не контролюємо", - підкреслив Богдан і закликав владу не зволікати з реалізацією програми "П'ять кроків".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан допустив, що рішення про встановлення "державних кордонів" "ДНР" і "ЛНР" в межах Донецької та Луганської областей можуть свідчити про підготовку до розширення агресії Росії щодо України. "Загроза повномасштабної агресії є, але все залежить від того, як ми самі будемо себе поводити", – заявив він.

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