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17 грудня • оновлено в 06:44
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Генерал сказав, що робити, поки Путін не пішов з Донбасу

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Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко переконаний, що процес розведення сил уздовж лінії розмежування на Донбасі слід продовжити.

Для цього необхідно вибрати ще кілька "найбільш простих ділянок". Про це він сказав OBOZREVATEL.

Генерал дав позитивну оцінку розведенню сил, яке було здійснено на 3 ділянках: у Станиці Луганській, Золотому і Петровському. На його думку, головний підсумок розведення – припинення ведення бойових дій. "Досвід попередніх трьох точок розведення показує, що це доцільно, оскільки в цих районах не ведуться бойові дії, що не гинуть наші військовослужбовці. Вогонь стає малоефективним", – підкреслив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

На думку Романенка, доти, доки сторони не домовляться про повне відведення незаконних збройних формувань з окупованої території Донбасу "за межі кордону" України і Росії, допоки не буде вирішено питання з місцевими виборами, слід розводити сили на тих ділянках, де це можливо . "Це треба робити послідовно", – переконаний він.

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Романенко додав, що подібні кроки українська сторона повинна робити не тому, що про нове розведення сил заявили в терористичній "ДНР", а тому що саме така домовленість була досягнута між президентами України і Росії під час "нормандського саміту".

Як писав OBOZREVATEL, в " ДНР " заявили, що готові до розведення сил на нових ділянках лінії розмежування на Донбасі, якщо Україна виконає умови з підготовки і контролю процесу. Одночасно в "республіці" звинуватили українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Донбасу
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"пока стороны не договорятся о полном отводе незаконных вооруженных формирований с оккупированной территории Донбасса "за пределы границы" Украины и России...". А енто... вы мечтаете что-бы жители Донбасса ушли со своей земли?
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